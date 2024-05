Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – фаворитами Євробачення-2024

Уже у цю суботу, 11 травня, у шведському Мальме світ дізнається ім'я нового переможця найбільшого у світі пісенного конкурсу Євробачення. У переліку фаворитів, яким пророкують перемогу букмекери, є кілька країн, серед яких Швейцарія, яка востаннє перемагала в далекому 1988 році, коли її представляла легендарна Селін Діон.

Цьогоріч країну на конкурсі представлять Nemo (справжнє ім'я – Немо Меттлер). Вони є доволі популярними у своїй країні, а 29 лютого 2024 року швейцарський мовник оголосив, що саме вони поїдуть на Євробачення з піснею The Code ("Код"). Станом на 7 травня букмекери вважають, що шанси на перемогу у швейцарських представників – 16% і зараз вони поступаються тільки Хорватії.

Напередодні конкурсу Nemo поспілкувалися з журналістами різних світових видань, серед них був і журналіст 24 Каналу. Що відомо про Nemo, його конкурсну пісню та плани на творчу співпрацю з Jerry Heil – читайте в ексклюзивному матеріалі.

Шлях Nemo на Євробачення

Nemo ідентифікують себе як небінарну особу, тому відносно себе вони просять використовувати гендерно-нейтральну лексику, тобто займенники вони/їх.

Nemo 24 роки, 9 з яких вони активно займаються музикою – не лише виконанням, але й написанням пісень для інших артистів. За їхніми словами, Євробачення ніколи не було головною метою життя, проте це трапилося у потрібний час.

Минулого року Nemo взяли участь у традиційному літньому таборі для авторів пісень та музикантів, де багато людей з різних країн працюють над музикою і в підсумку чи не щороку щось з цього табору потрапляє на наступний конкурс Євробачення.

Тоді компанію Nemo склала співачка Тея, яка в дуеті із Селеною представляла Австрію на Євробаченні 2023 у Ліверпулі з піснею Who the hell is Edgar?

У перший же день мені випала нагода працювати з Теєю. Тоді був такий діалог: "Чекай, ти ж тільки повернулася з Євробачення, для кого ми пишемо, якщо це пісня на конкурс?". А вона відповіла: "Так для тебе пишемо",

– пригадують Nemo.

Хоч Nemo і погодились, та все ж були переконані, що пісню пишуть комусь іншому і Тея пожартувала. Та через кілька днів з'явився трек, з яким пізніше Nemo вирушать у Мальме – The Code.

Nemo – The Code: дивіться відео

Фаворити букмекерів

Після релізу пісні Nemo одразу опинилися в десятці фаворитів за версією букмекерів. Проте через кілька тижнів після першого виступу наживо Швейцарії почали пророкувати перемогу на Євробаченні-2024.

Nemo – The Code: дивіться відео виступу

Тепер же букмекери вважають головним претендентом на перемогу представника Хорватії, а Швейцарії пророкують друге місце із шансом 16% на тріумф на конкурсі.

Усе ж Nemo залишаються серед фаворитів, проте на них такий статус зовсім не тисне, адже на Євробаченні у них зовсім інша мета.

Я не відчуваю зараз тиску, бо дуже багато хвилювань. Ми хотіли створити щось прекрасне і працюємо над цим. А ще хочеться просто отримати задоволення – це дуже важливо для мене. Мені здається, ми змогли це зробити і це до біса круто й зворушливо,

– наголошують Nemo.



Nemo на сцені Євробачення у Мальме / Фото EBU

Щодо причин того, чому ж фанатам Євробачення настільки сподобалася пісня The Code, Nemo відзначають, що головним у написанні будь-якої музики є справжність.

Я думаю, що все, що ти можеш робити як артист – слухати своє серце та писати про ті речі, які дійсно мають для тебе значення. Якщо ти пишеш про щось, що справді важливо для тебе, то це обов'язково відгукнеться й люди будуть зворушені. І я дякую всім за відгуки на мою пісню, за ту любов і емоції, це дуже приємно бачити,

– наголошують Nemo.

Артисти не можуть мовчати

Цього року найгостріше постало питання участі Ізраїлю на Євробаченні через війну на Близькому Сході. Чимало людей у Європі підтримують Палестину і засуджують дії Ізраїлю, тому вимагали дискваліфікації за прикладом Росії у 2022 році.

Серед тих, хто засудив участь Ізраїлю на цьогорічному конкурсі були й представники Ірландії, Норвегії, Сан-Марино, Португалії, Великої Британії, Данії, Литви, Фінляндії та Швейцарії – артисти опублікували спільну заяву.



Спільна заява учасників Євробачення щодо Ізраїлю / Фото з інстаграму Nemo

І хоч Ізраїль таки допущено до участі, Nemo переконані, що артисти не можуть мовчати, а люди не можуть вдавати, що у світі нічого не відбувається.

Я закликаю людей бути обізнаними про те, що відбувається (зокрема в Ізраїлі – 24 Канал), а не просто заплющувати очі та ігнорувати ті події. Просто пам'ятайте, що інформація – це сила. Тому не позбавляйте себе її,

– наголошують Nemo.

Nemo переконані, що Євробачення це величезна платформа, з якої можна доносити світові важливі речі. І у кожного артиста, який приїхав у Мальме є свої переконання щодо того, що є важливим і що варто почути світові. Nemo кажуть, що їм важливо говорити про питання самоідентичності та прийняття себе, зокрема і на власному прикладі.

Nemo і Jerry Heil готують сюрприз

Nemo встигли подружитися з багатьма артистами цьогорічного Євробачення, зокрема і з представницями України – Jerry Heil та alyona alyona. Зокрема представники Швейцарії називають українську пісню Teresa&Maria однією зі своїх улюблених та навіть записали кавер на неї.

Зустріч Nemo з представницями України: дивіться відео

Також Nemo розмірковують про колаборацію з українськими артистками. Зокрема, зараз у Мальме Nemo та Jerry Heil готують сюрприз для фанатів.

Тут у готелі ми разом з Jerry ми почали писати пісню. Ми дуже подружилися і це справді весело. І, можливо, ми зараз справді працюємо над чимось спільним, проте я поки нічого не можу сказати,

– діляться Nemo.

Nemo виступлять 9 травня у другому півфіналі Євробачення під номером 4. Цього дня Україна не голосує, проте якщо Швейцарія пройде у фінал, українці можуть підтримати представників країни уже у цю суботу.