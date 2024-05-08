10 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024
15 країн вже використали свій шанс й поборолися за право виступити у фіналі Євробачення-2024. Однак лише 10 музикантам вдалося отримати найбільшу прихильність глядачів.
Їхні імена стали відомі після проведення першого півфіналу 7 травня. Чи справдилися прогнози букмекерів, чи є серед фіналістів Україна – розповідаємо далі на Show 24.
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Нагадаємо, що вранці 7 травня, як і кілька тижнів до цього, букмекери передбачали перемогу Хорватії. Baby Lasagna мав 33% шансів отримати перше місце. Швейцарський співак Nemo з піснею The Code посідав друге місце. За ним йшла італійська виконавиця Анджеліна Манго з треком La noia, далі представниці України alyona alyona та Jerry Heil.
Хто пройшов у фінал Євробачення-2024 з першого півфіналу
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Португалія: Іоланда – Grito
- Словенія: Raiven – Veronika
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Талі – Fighter
Перші 10 фіналістів Євробачення-2024 / Скриншот з відео
Головне про фінал Євробачення-2024
- Великий фінал Євробачення-2024 відбудеться в суботу, 11 травня.
- Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- До фіналістів, яких оберуть глядачі у двох півфіналах, приєднаються учасники країн великої п'ятірки та країни-переможниці минулого року – Швеції.
- Пряму трансляцію з Мальме можна буде переглянути на таких платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".