Результати фіналу Євробачення-2024: хто потрапив у п'ятірку лідерів конкурсу

12 травня 2024, 01:51
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У суботу, 11 травня, на Malmo Arena в Швеції відгримів гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Представники 26 країн показали свої номери та почули результати голосування журі і глядачів.

Боротьба за кришталевий мікрофон у фіналі Євробачення-2024 підійшла до завершення. Дует alyona alyona і Jerry Heil посів почесне 3 місце. Водночас перемогу здобули представники Швейцарії Nemo з піснею The Code. Детальніше про результати голосування глядачів і національного журі, розповість Show 24.

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Фінал Євробачення-2024: результати голосування 

  1. Швейцарія: Nemo – The Code – 591 бал
  2. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 балів
  3. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 бали
  4. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane – 375 балів
  5. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 балів
  6. Франція: Slimane – Mon Amour – 445 балів
  7. Італія: Angelina Mango – La noia – 268 балів
  8. Вірменія: LADANIVA – Jako – 183 бали
  9. Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 бали
  10. Португалія: iolanda – Grito – 152 бали
  11. Греція: Marina Satti – ZARI – 126 балів
  12. Німеччина: ISAAK – Always On The Run – 117 балів
  13. Люксембург: Tali – Fighter – 103 бали
  14. Литва: Silvester Belt – Luktelk – 90 балів
  15. Кіпр: Silia Kapsis – Lia – 78 балів
  16. Латвія: Dons – Hollow – 64 бали
  17. Сербія: Тейя Дора – Ramonda – 54 бали
  18. Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy – 46 балів
  19. Фінляндія: Windows 95man – No Rules! – 38 балів
  20. Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 балів
  21. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 бали
  22. Іспанія: Nebulossa – Zorra – 30 балів
  23. Словенія: Raiven – Veronika – 27 балів
  24. Австрія: Kaleen – We Will Rave – 24 бали
  25. Норвегія: Gåte – Ulveham – 19 балів


Результати голосування Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Що відомо про фінал Євробачення

  • Лідером букмекерів був представник Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце прогнозували представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце пророкували Швейцарії – Nemo.
  • Водночас українському дуетові alyona alyona та Jerry Heil прогнозували шосту сходинку в рейтингу. Однак дівчатам вдалося здобути почесне місце у фіналі.
Автор: Влада Пономарьова