Результати фіналу Євробачення-2024: хто потрапив у п'ятірку лідерів конкурсу
12 травня 2024, 01:51Читать новость на русском
У суботу, 11 травня, на Malmo Arena в Швеції відгримів гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Представники 26 країн показали свої номери та почули результати голосування журі і глядачів.
Боротьба за кришталевий мікрофон у фіналі Євробачення-2024 підійшла до завершення. Дует alyona alyona і Jerry Heil посів почесне 3 місце. Водночас перемогу здобули представники Швейцарії Nemo з піснею The Code. Детальніше про результати голосування глядачів і національного журі, розповість Show 24.
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Фінал Євробачення-2024: результати голосування
- Швейцарія: Nemo – The Code – 591 бал
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 балів
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 бали
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane – 375 балів
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 балів
- Франція: Slimane – Mon Amour – 445 балів
- Італія: Angelina Mango – La noia – 268 балів
- Вірменія: LADANIVA – Jako – 183 бали
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 бали
- Португалія: iolanda – Grito – 152 бали
- Греція: Marina Satti – ZARI – 126 балів
- Німеччина: ISAAK – Always On The Run – 117 балів
- Люксембург: Tali – Fighter – 103 бали
- Литва: Silvester Belt – Luktelk – 90 балів
- Кіпр: Silia Kapsis – Lia – 78 балів
- Латвія: Dons – Hollow – 64 бали
- Сербія: Тейя Дора – Ramonda – 54 бали
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy – 46 балів
- Фінляндія: Windows 95man – No Rules! – 38 балів
- Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 балів
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 бали
- Іспанія: Nebulossa – Zorra – 30 балів
- Словенія: Raiven – Veronika – 27 балів
- Австрія: Kaleen – We Will Rave – 24 бали
- Норвегія: Gåte – Ulveham – 19 балів
Результати голосування Євробачення-2024 / Скриншот з відео
Що відомо про фінал Євробачення
- Лідером букмекерів був представник Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце прогнозували представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце пророкували Швейцарії – Nemo.
- Водночас українському дуетові alyona alyona та Jerry Heil прогнозували шосту сходинку в рейтингу. Однак дівчатам вдалося здобути почесне місце у фіналі.