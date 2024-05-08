До того ж Люксембург вперше за 31 рік з'явився на конкурсі. Втім, після такої довгої перерви виконавиці вдалося забезпечити країні місце у великому фіналі.

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Українець поставив номер Люксембургу на Євробаченні-2024

Співачка TALI виступила у першому півфіналі пісенного конкурсу з символічним треком Fighter. Його вона присвятила своєму брату, який наразі служить в армії Ізраїля.

Водночас режисером номеру дівчини став українець Герман Нєнов. Цікаво, що він був на посаді креативного директора минулорічного Євробачення у Ліверпулі та Нацвідбору на Дитяче Євробачення.

За словами TALI, вона прийняла рішення про співпрацю в останній момент і не жалкує про це. Артистка була "дуже рада працювати з українською командою".

Герман повністю взяв на себе проєкт: приблизно за чотири дні він зробив дуже багато неймовірної роботи. Команда працювала вдень і вночі, щоб встигнути до дедлайну,

– зізналася фіналістка Євробачення-2024.

Виступ TALI у першому півфіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Ба більше, співачка зазначила, що Герман дуже емоційний і запальний, а найголовніше – "пристрасно обожнює свою роботу та відданий справі". Так, співпраця з Нєновим принесла свої плоди. Тепер артистка має можливість заспівати ще раз вже у гранд-фіналі Євробачення-2024, який відбудеться 11 травня.

Хто пройшов до фіналу Євробачення-2024

За результатами голосування, Україна та ще 9 країн пройшли до великого фіналу. Виступи цих учасників ми побачимо ще раз вже 11 травня.