К тому же Люксембург впервые за 31 год появился на конкурсе. Впрочем, после такого долгого перерыва исполнительнице удалось обеспечить стране место в большом финале.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024: выступление, пробирает до мурашек
Украинец поставил номер Люксембурга на Евровидении-2024
Певица TALI выступила в первом полуфинале песенного конкурса с символическим треком Fighter. Его она посвятила своему брату, который сейчас служит в армии Израиля.
В то же время режиссером номера девушки стал украинец Герман Ненов. Интересно, что он был в должности креативного директора прошлогоднего Евровидения в Ливерпуле и Нацотбора на Детское Евровидение.
По словам TALI, она приняла решение о сотрудничестве в последний момент и не жалеет об этом. Артистка была "очень рада работать с украинской командой".
Герман полностью взял на себя проект: примерно за четыре дня он сделал очень много невероятной работы. Команда работала днем и ночью, чтобы успеть до дедлайна,
– призналась финалистка Евровидения-2024.
Выступление TALI в первом полуфинале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн
Более того, певица отметила, что Герман очень эмоциональный и зажигательный, а самое главное – "страстно обожает свою работу и предан делу". Так, сотрудничество с Неновым принесло свои плоды. Теперь артистка имеет возможность спеть еще раз уже в гранд-финале Евровидения-2024, который состоится 11 мая.
Кто прошел в финал Евровидения-2024
По результатам голосования, Украина и еще 9 стран прошли в большой финал. Выступления этих участников мы увидим еще раз уже 11 мая.
- Сербия: Teya Dora – Ramonda
- Португалия: Иоланда – Grito
- Словения: Raiven – Veronika
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Кипр: Силия Капсис – Liar
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Тали – Fighter