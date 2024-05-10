Вболіваємо за Україну: де і коли дивитися фінал Євробачення-2024

11 травня у шведському Мальме оберуть переможця Євробачення-2024. Гранд-фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. За перемогу боротимуться представники 26 країн.

20 фіналістів глядачі обрали у півфіналах, до них приєднаються країни "Великої п'ятірки" та країна-переможниця. Де дивитися прямий ефір в Україні – розповідаємо на Show 24.

Важливо 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Де дивитися фінал Євробачення-2024

Великий фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Свої номери покажуть 26 вокалістів, серед яких alyona alyona та Jerry Heil. Переглянути його можна на платформах Суспільного Мовлення.

Пряма трансляція з Мальме буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура" .

. Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення" .

та . Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.

Незмінним коментатором цього вечора буде Тімур Мірошниченко.

Порядок виступів фіналістів

Після проведення другого півфіналу організатори оголосили порядок виступу фіналістів. Вже відомо, що представниці України вийдуть на сцену під номером 2. Повний порядок номерів – дізнавайтеся далі.

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Німеччина: ISAAK – Always On The Run Люксембург: Tali – Fighter Нідерланди: Joost Klein – Europapa Ізраїль: Eden Golan – Hurricane Литва: Silvester Belt – Luktelk Іспанія: Nebulossa – Zorra Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue Латвія: Dons – Hollow Греція: Marina Satti – ZARI Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy Норвегія: Gåte – Ulveham Італія: Angelina Mango – La noia Сербія: Тейя Дора – Ramonda Фінляндія: Windows 95man – No Rules! Португалія: iolanda – Grito Вірменія: LADANIVA – Jako Кіпр: Silia Kapsis – Lia Швейцарія: Nemo – The Code Словенія: Raiven – Veronika Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter Франція: Slimane – Mon Amour Австрія: Kaleen – We Will Rave



Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024 / Фото з інстаграму конкурсу

Голосування розпочнеться після виступу 26 учасника. Нагадуємо, що з України не можна голосувати за alyona alyona та Jerry Heil. Віддати голос за дівчат можуть лише українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного мобільного оператора. Детальніше про це – розповідаємо тут.