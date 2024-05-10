Вболіваємо за Україну: де і коли дивитися фінал Євробачення-2024

10 травня 2024, 11:17
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11 травня у шведському Мальме оберуть переможця Євробачення-2024. Гранд-фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. За перемогу боротимуться представники 26 країн.

20 фіналістів глядачі обрали у півфіналах, до них приєднаються країни "Великої п'ятірки" та країна-переможниця. Де дивитися прямий ефір в Україні – розповідаємо на Show 24

Важливо 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Де дивитися фінал Євробачення-2024

Великий фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Свої номери покажуть 26 вокалістів, серед яких alyona alyona та Jerry Heil. Переглянути його можна на платформах Суспільного Мовлення.

Незмінним коментатором цього вечора буде Тімур Мірошниченко.

Порядок виступів фіналістів

Після проведення другого півфіналу організатори оголосили порядок виступу фіналістів. Вже відомо, що представниці України вийдуть на сцену під номером 2. Повний порядок номерів – дізнавайтеся далі. 

  1. Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
  2. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Німеччина: ISAAK – Always On The Run
  4. Люксембург: Tali – Fighter
  5. Нідерланди: Joost Klein – Europapa
  6. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
  7. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  8. Іспанія: Nebulossa – Zorra
  9. Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  10. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  11. Латвія: Dons – Hollow
  12. Греція: Marina Satti – ZARI
  13. Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
  14. Норвегія: Gåte – Ulveham
  15. Італія: Angelina Mango – La noia
  16. Сербія: Тейя Дора – Ramonda
  17. Фінляндія: Windows 95man – No Rules!
  18. Португалія: iolanda – Grito
  19. Вірменія: LADANIVA – Jako
  20. Кіпр: Silia Kapsis – Lia
  21. Швейцарія: Nemo – The Code
  22. Словенія: Raiven – Veronika
  23. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  24. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  25. Франція: Slimane – Mon Amour
  26. Австрія: Kaleen – We Will Rave


Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024 / Фото з інстаграму конкурсу 

Голосування розпочнеться після виступу 26 учасника. Нагадуємо, що з України не можна голосувати за  alyona alyona та Jerry Heil. Віддати голос за дівчат можуть лише українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного мобільного оператора. Детальніше про це – розповідаємо тут

Автор: Христина Кобак