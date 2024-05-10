20 фіналістів глядачі обрали у півфіналах, до них приєднаються країни "Великої п'ятірки" та країна-переможниця. Де дивитися прямий ефір в Україні – розповідаємо на Show 24.
Важливо 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024
Де дивитися фінал Євробачення-2024
Великий фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Свої номери покажуть 26 вокалістів, серед яких alyona alyona та Jerry Heil. Переглянути його можна на платформах Суспільного Мовлення.
- Пряма трансляція з Мальме буде доступна на телеканалі "Суспільне Культура".
- Також пісенний конкурс можна дивитися на сайті "Суспільне Культура" та сайті "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Євробачення Україна" теж транслюватиме онлайн.
Незмінним коментатором цього вечора буде Тімур Мірошниченко.
Порядок виступів фіналістів
Після проведення другого півфіналу організатори оголосили порядок виступу фіналістів. Вже відомо, що представниці України вийдуть на сцену під номером 2. Повний порядок номерів – дізнавайтеся далі.
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Німеччина: ISAAK – Always On The Run
- Люксембург: Tali – Fighter
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Іспанія: Nebulossa – Zorra
- Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвія: Dons – Hollow
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Італія: Angelina Mango – La noia
- Сербія: Тейя Дора – Ramonda
- Фінляндія: Windows 95man – No Rules!
- Португалія: iolanda – Grito
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Кіпр: Silia Kapsis – Lia
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Словенія: Raiven – Veronika
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франція: Slimane – Mon Amour
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2024 / Фото з інстаграму конкурсу
Голосування розпочнеться після виступу 26 учасника. Нагадуємо, що з України не можна голосувати за alyona alyona та Jerry Heil. Віддати голос за дівчат можуть лише українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного мобільного оператора. Детальніше про це – розповідаємо тут.