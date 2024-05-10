20 финалистов зрители выбрали в полуфиналах, к ним присоединятся страны "Большой пятерки" и страна-победительница. Где смотреть прямой эфир в Украине – рассказываем на Show 24.
Важно 20 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024
Где смотреть финал Евровидения-2024
Большой финал начнется в 22:00 по киевскому времени. Свои номера покажут 26 вокалистов, среди которых alyona alyona и Jerry Heil. Посмотреть его можно на платформах Общественного Вещания.
- Прямая трансляция из Мальме будет доступна на телеканале "Суспильне Культура".
- Также песенный конкурс можно смотреть на сайте "Суспильне Культура" и сайте "Суспильне Евровидение".
- Ютуб-канал "Евровидение Украина" тоже будет транслировать онлайн.
Неизменным комментатором этого вечера будет Тимур Мирошниченко.
Порядок выступлений финалистов
После проведения второго полуфинала организаторы объявили порядок выступления финалистов. Уже известно, что представительницы Украины выйдут на сцену под номером 2. Полный порядок номеров – узнавайте далее.
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Германия: ISAAK – Always On The Run
- Люксембург: Tali – Fighter
- Нидерланды: Joost Klein – Europapa
- Израиль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Испания: Nebulossa – Zorra
- Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвия: Dons – Hollow
- Греция: Marina Satti – ZARI
- Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегия: Gåte – Ulveham
- Италия: Angelina Mango – La noia
- Сербия: Тейя Дора – Ramonda
- Финляндия: Windows 95man – No Rules!
- Португалия: iolanda – Grito
- Армения: LADANIVA – Jako
- Кипр: Silia Kapsis – Lia
- Швейцария: Nemo – The Code
- Словения: Raiven – Veronika
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франция: Slimane – Mon Amour
- Австрия: Kaleen – We Will Rave
Порядок выступлений финалистов Евровидения-2024 / Фото из инстаграма конкурса
Голосование начнется после выступления 26 участника. Напоминаем, что из Украины нельзя голосовать за alyona alyona и Jerry Heil. Отдать голос за девушек могут только украинцы, которые находятся за рубежом и имеют иностранного мобильного оператора. Подробнее об этом – рассказываем здесь.