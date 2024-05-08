Исполнитель является участником Евровидения-2011, где занял почетное третье место. Поэтому его пригласили выступить в интервал-акте нынешнего песенного конкурса.
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В чем суть скандала
7 мая в первом полуфинале Евровидения-2024 Эрик Сааде вышел на сцену с повязкой на руке, которую одевают палестинцы для участия в антиизраильских протестах.
Таким образом артист нарушил правила конкурса о запрете демонстрировать политические жесты. В то же время Европейский вещательный союз уже прокомментировал такие действия Сааде.
Евровидение – это живая программа. Все артисты проинформированы о правилах конкурса. Нам жаль, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером мероприятия,
– отметил союз.
К тому же Эрик высказался относительно скандала созданного вокруг него. Он хотел своими действиями показать, что имеет палестинское происхождение. В то же время платок певцу подарил отец.
Артист никогда бы не подумал, что "однажды его назовут политическим символом". Более того, исполнитель отметил, что запрет одевать такой платок на сцене Евровидения – это расизм.
Выступление Эрика Сааде на Евровидении-2024: смотрите видео онлайн
Что известно о политической позиции Сааде
- Певец подписал петицию, которая касалась дисквалификации Израиля с нынешнего Евровидения. Он был против участия страны на конкурсе, поэтому не до конца понимал, почему же все же ей позволили выступить.
- В то же время он заранее сообщил об участии в интервал-акте в знак антиизраильского протеста.
- Интересно, что перед входом в зал Malmo Arena проводилась проверка на наличие политической символики, в частности палестинских флагов. Поэтому артист нарушил правила конкурса.