Українці упродовж тижня мали можливість проголосувати за одного з 9 кандидатів. Опитування завершено: членами журі Нацвідбору стануть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

До слова Гра на сопілці та участь у вокальному шоу: що відомо про молоду співачку ANKA з Нацвідбору-2024

Відомі імена членів журі Нацвідбору

Саме ці українські зірки стали лідерами голосування.