Українці упродовж тижня мали можливість проголосувати за одного з 9 кандидатів. Опитування завершено: членами журі Нацвідбору стануть Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.
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Відомі імена членів журі Нацвідбору
Саме ці українські зірки стали лідерами голосування.
- Андрій Данилко – 43,79%. Народний артист України, відомий образом Вєрки Сердючки. Зірка Євробачення-2007.
- Джамала – 23,62%. Українська співачка кримськотатарського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
- Сергій Танчинець – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, заслужений артист України.