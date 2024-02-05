Таблицею з букмекерськими прогнозами поділилися на сайті Євробачення. Вона демонструє, що Україна наразі на першій сходинці. А отже, наша держава, станом на ніч 5 лютого, має всі шанси здобути перемогу на престижному пісенному конкурсі.

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В України – найвищі шанси наразі

Звернімо увагу, що у цій таблиці – зведення прогнозів букмекерських контор. Вони стосуються того, яка держава має шанси здобути перемогу на Євробаченні-2024.

Станом на ніч 5 лютого, наша держава має найвищі шанси – 16%. Наступною після нас іде Велика Британія з 9%, а на третій сходинці – Італія та її 7%. Цікаво, що остання ще навіть не визначилася з тим, хто поїде до Мальме на пісенний конкурс.

Варте уваги! Наразі відомі імена представників лише 10 з 37 країн-учасниць Євробачення-2024. А це означає, що надалі прогнози букмекерів можуть змінюватися, а лідерські позиції можуть посісти інші держави.



Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси на перемогу / Скриншот

Якщо ви пропустили, то Україну на Нацвідборі на Євробачення представлятимуть Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Найбільше вразила їхня підтримка у фіналі відбору. Так, за них свої голоси віддали 723 297 українців (61,97%). Наступним, за результатами глядацького голосування, став YAKTAK з його 107 227 голосами або 9,19%.

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