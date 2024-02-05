Таблицею з букмекерськими прогнозами поділилися на сайті Євробачення. Вона демонструє, що Україна наразі на першій сходинці. А отже, наша держава, станом на ніч 5 лютого, має всі шанси здобути перемогу на престижному пісенному конкурсі.
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В України – найвищі шанси наразі
Звернімо увагу, що у цій таблиці – зведення прогнозів букмекерських контор. Вони стосуються того, яка держава має шанси здобути перемогу на Євробаченні-2024.
Станом на ніч 5 лютого, наша держава має найвищі шанси – 16%. Наступною після нас іде Велика Британія з 9%, а на третій сходинці – Італія та її 7%. Цікаво, що остання ще навіть не визначилася з тим, хто поїде до Мальме на пісенний конкурс.
Букмекери прогнозують Україні найвищі шанси на перемогу / Скриншот
Якщо ви пропустили, то Україну на Нацвідборі на Євробачення представлятимуть Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Найбільше вразила їхня підтримка у фіналі відбору. Так, за них свої голоси віддали 723 297 українців (61,97%). Наступним, за результатами глядацького голосування, став YAKTAK з його 107 227 голосами або 9,19%.
Нацвідбір на Євробачення-2024: що відомо
- Зауважимо, що без скандалів і курйозів на Нацвідборі на Євробачення наша країна не може. Не став винятком 2024 рік. Почнімо з того, що після оголошення старту голосування "приліг" застосунок Дія.
- У Мінцифри зауважили, що не змогли впоратися з шаленим напливом охочих підтримати свого фаворита. Організатори до останнього надіялися, що минеться, але – ні. Тому довелося продовжити голосування до 4 лютого 19:05.
- За майже добу 1 167 185 українців віддали свої голоси за своїх фаворитів. Для порівняння – торік у застосунку Дія голосували близько 150 тисяч людей.
- Цікаво, що вдень 4 лютого співачка Skylerr заявила, що хоче зняти свою кандидатуру. Вона зауважила, що вірить у голосування в моменті, і що має певні сумніви, що голоси коректно зарахувалися через збої у роботі Дії. Втім, у Суспільному зазначили, що знімати кандидатуру співачки не будуть.
- Наостанок зауважимо, що глядачі Нацвідбору на Євробачення також долучалися до закупки обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби. Як зауважив Сергій Притула, завдяки кожному з вас вдалося зібрати 2 207 669,45 гривні.