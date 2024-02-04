Валерія підкреслила, що їй було складно прийняти таке рішення. Водночас, за словами фіналістки, голосування в моменті вже не повернути, а вона довіряє саме моменту.

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SKYLERR зняла свою кандидатуру з Нацвідбору-2024

Виконавиця поділилася, що через збій в застосунку Дія вона не довіряє результатам голосування.

Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз – це вже не про вищесказане, і не про мене,

– зазначила співачка.

Реакція мережі

У коментарях під дописом артистки її вчинок підтримали шанувальники.

"Шкода, що відбір перетворився на цирк та нав'язливий піар. Ви гідно заспівали й гідно пішли";

"Ви молодець! Чекаємо на наступному відборі";

"Правильно, треба щось робити з цим цирком";

"Я свій голос віддала за тебе. І підтримую твою позицію";

"Твій виступ крутий. Мій голос був за тебе".

Водночас інші єврофани не підтримали співачку. Вони вважають, що це неповага до команди та піар-хід.

"Для чого ця клоунада? А як же люди, які за тебе голосували? Прийшла пропіаритись просто. Сподіваюся її більше ніколи не допустять на відбори. Підставила всю команду";

"Трохи неправильно стосовно шанувальників";

"Розуміє, що вона б не виграла, от і злилася";

"Просто злив голосів? Що робити тим, хто за вас голосував?".

Як SKYLERR виступила на Нацвідборі

Виконавиця вийшла на сцену восьмою і заспівала пісню Time is running out. Водночас вона не змогла завоювати прихильність букмекерів, які пророкували їй одне з останніх місць з шансом на перемогу в 1 відсоток.

SKYLERR – Time is running out: дивіться відео онлайн