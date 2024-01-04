Відомо, що Велику Британію на Євробаченні-2024 представлятиме співак і актор Оллі Олександр. Він прославився як учасник гурту Years & Years та своєю роллю в драматичному серіалі "It's a Sin".

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Букмекери оголосили, хто може виграти на Євробаченні-2024

Наразі найбільше ставок букмекерів можна побачити саме на Великій Британії. Другу сходинку зараз посідає Ізраїль, який раніше був на першій. Україна ж наразі перебуває на третьому місці, хоча до цього була на другому. Однак, з топ-5 наша країна не зникає.



Прогноз букмекерів на Євробачення-2024 / Скриншот з сайту конкурсу

Тому зараз найбільші шанси, на думку букмекерів, опинитися на перших місцях в Британії, Ізраїлю, України, Італії та Швеції. Саме на ці країни ставлять найбільші ставки. Поки що невідомо, з якими композиціями буде виступати більшість артисти, які візьмуть участь у пісенному конкурсі.

Відомо, що Україна проведе фінал Національного відбору на Євробачення-2024 3 лютого. Вже відомі імена всіх артистів, які позмагаються за право представляти нашу країну на конкурсі. Зокрема, спробують свої сили на Нацбвідборі alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, YAKTAK, PARFENIUK, SKYLERR та інші.

Що відомо про Євробачення-2024

У листопаді минулого року букмекери вже оголошували власні ставки на пісенний конкурс. Тоді вони сказали, що Україна та Швеція мають однакові шанси на друге місце – по 7%. А от перемогу вони пророкували Ізраїлю.

Невдовзі Європейська мовна спілка обрала слоган Євробачення-2024. Ним залишається фраза – "United By Music" ("Об'єднані музикою"). BBC обрала саме такий слоган для того, щоб продемонструвати партнерство між Великою Британією та Україною.

Темою Євробачення-2024 стали "Вогні Євробачення". У ній поєднають північне сяйво та звукові еквалайзери. Також використають чимало кольорових градієнтів. Таким чином організатори хотіли відтворити яскравий та сучасний образ Євробачення.