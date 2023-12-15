Творці запевняють, що важливу роль у створенні теми 68 пісенного конкурсу, зіграла палітра кольорів. За словами дизайнера конкурсу Сінді Ліма, вони використали прості градієнти, щоб відтворити яскравий та сучасний образ Євробачення.
Цікаво Обирайте найкращого: у Дії стартувало голосування за 11 фіналіста Нацвідбору на Євробачення
Євробачення-2024 оголосило тему цьогорічного конкурсу
Сьогодні презентували візуальну складову конкурсу цьогорічного пісенного конкурсу у Швеції. У ній поєднають північне сяйво та звукові еквалайзери. Також використають чимало кольорових градієнтів.
Пишаємося тим, що представляємо спеціально розроблену айдентику, гнучку та корисну як на екрані, так і поза ним. Графіка натхненна чарівним північним сяйвом, краса і таємничість якого трансформувалася у "Вогні Євробачення",
– повідомила заступниця виконавчого продюсера Євробачення-2024 Крістель Тольсе Віллерс.
Айдентика Євробачення-2024 / Фото з сайту конкурсу
Повідомляється, що ідея теми "Вогні Євробачення" полягає у простих градієнтах і вертикальних лініях, які пронизують північне сяйво, та звукові еквалайзери.
Наша айдентика – це не просто логотип, а ціла історія, основою якої є північне сяйво, а рушійною силою – кольорова палітра бренду Євробачення. Таке поєднання елементів створює динамічну та універсальну палітру, яка відкривається для творчого використання у різні способи,
– пояснив розробник художньої концепції Йохан Белло.
Айдентика Євробачення-2024 / Фото з сайту конкурсу
Про Нацвідбір на Євробачення-2024 в Україні
- Нещодавно стало відомо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2024 в Україні відбудеться 3 лютого. Всі 11 учасників фіналу будуть відомі українцям до 29 грудня.
- Зараз оголосили імена десятки фіналістів. Ними стали alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.
- Також у застосунку "Дія" почалося нове голосування для прихильників Євробачення. Обрати одинадцятого учасника фіналу Нацвідбору може кожен.