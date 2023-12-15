Творці запевняють, що важливу роль у створенні теми 68 пісенного конкурсу, зіграла палітра кольорів. За словами дизайнера конкурсу Сінді Ліма, вони використали прості градієнти, щоб відтворити яскравий та сучасний образ Євробачення.

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Євробачення-2024 оголосило тему цьогорічного конкурсу

Сьогодні презентували візуальну складову конкурсу цьогорічного пісенного конкурсу у Швеції. У ній поєднають північне сяйво та звукові еквалайзери. Також використають чимало кольорових градієнтів.

Пишаємося тим, що представляємо спеціально розроблену айдентику, гнучку та корисну як на екрані, так і поза ним. Графіка натхненна чарівним північним сяйвом, краса і таємничість якого трансформувалася у "Вогні Євробачення",

– повідомила заступниця виконавчого продюсера Євробачення-2024 Крістель Тольсе Віллерс.



Айдентика Євробачення-2024 / Фото з сайту конкурсу

Повідомляється, що ідея теми "Вогні Євробачення" полягає у простих градієнтах і вертикальних лініях, які пронизують північне сяйво, та звукові еквалайзери.

Наша айдентика – це не просто логотип, а ціла історія, основою якої є північне сяйво, а рушійною силою – кольорова палітра бренду Євробачення. Таке поєднання елементів створює динамічну та універсальну палітру, яка відкривається для творчого використання у різні способи,

– пояснив розробник художньої концепції Йохан Белло.



Айдентика Євробачення-2024 / Фото з сайту конкурсу

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