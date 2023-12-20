Одна з найгучніших попзірок Великої Британії представить Сполучене Королівство на Євробаченні у 2024 році. Оллі Александр є актором, співаком та іконою моди.

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Оллі Александр представить Британію на Євробаченні

Для музиканта можливість виступити на Євробаченні – особливий шанс, адже він з дитинства слідкував за музичним конкурсом. Оллі сповнений рішучості показати незабутній виступ.

У дитинстві я завжди з нетерпінням чекав цієї неймовірної події нестримної радості, дивовижного хаотичного поєднання музичних стилів, театральних вистав, щирих емоцій і гумору. Я справді не можу повірити, що я збираюся бути частиною такої особливої ​​спадщини та вивішувати прапор Великобританії у найвеселіший спосіб, це буде честю!

– поділився Оллі Александр.

Що відомо про артиста

Виконавець більше відомий як соліст тріо Years and Years, однак два роки тому це стало сольним проєктом. Зараз він розпочинає новий етап, де самостійно працюватиме над собою як музикантом та артистом.

Оллі Александр виступав зі світовими знаменитостями, наприклад Елтоном Джоном та Pet Shop Boys. Також Оллі отримав нагороду BRIT Billion Award та був номінований на головну чоловічу роль на телевізійній премії BAFTA-2022.

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