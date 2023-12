Лише декілька тижнів тому він успішно пройшовши прослуховування для відомого телевізійного шоу, відповідального за вибір представника Ізраїлю на пісенний конкурс Євробачення. Тож міг представити країну на сцені пісенного конкурсу, втім його мрія не здійснилася.

Загинув Шауль Грінглік

3 грудня він захопив публіку на ізраїльському шоу Israel's Rising Star. Хлопець взяв участь в програмі, яка визначає представника країни для Євробачення, коли був у відпустці після мобілізації.

Так, Шауль вийшов на сцену одягнений у військову форму, прикрашену нашивками лейтенанта. Під час виступу він вразив слухачів і суддів проникливим виконанням синглу Blind Bat Ханан Бен Арі, пісню про життя з глибоким болем.

Судді сказали військовому, що він "талант з дивовижним голосом". Так, Шауль Грінглік пройшов у наступний етап відбору. Втім, згодом виявилося, що він вибув із шоу через свої обов'язки в піхотних резервах.

The Next Star for Eurovision: дивіться відео онлайн

