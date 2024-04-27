Перша репетиція у Мальме: alyona alyona і Jerry Heil вразили сценічними образами для Євробачення

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil вже прибули до Мальме, де відбудеться пісенний конкурс. Дует вже провів першу репетицію виступу з піснею Teresa & Maria.

До того ж дівчата показали образи, в яких вражатимуть глядачів. Єврофани вже оцінили вбрання артисток.

До слова Організатори Євробачення-2024 показали сцену цьогорічного конкурсу: потужне відео з Мальме

Перша репетиція українського дуету

Виконавиці вже прибули до Мальме, де зовсім скоро заспівають свій трек на великій сцені. До того ж вони провели першу репетицію з піснею Teresa & Maria. Артистки показали свої образи та декорації, які супроводжуватимуть їх під час виступу.



Перша репетиція alyona alyona та Jerry Heil / Фото з сайту Євробачення

Jerry Heil змінила імідж і показалася з нарощеним довгим волоссям у бежевій довгій сукні. Водночас аlyona alyona одягнула сірий костюм для виступу на сцені. До образу кожної з артисток дизайнери додали елементи обладунків, що символізує героїзм українців. Цікаво, що освітлення під час виступу дівчат буде темно-багряне.



Костюми українського дуету на пісенному конкурсі / Фото з сайту Євробачення



Образ Jerry Heil / Фото з сайту Євробачення



Костюм alyona alyona / Фото з сайту Євробачення

Єврофани у захваті від костюмів українського дуету. Вони засипали дівчат компліментами.

"Вони мене завжди дивують, але цього разу вони мене вразили, як ніколи, обожнюю їх";

"Виглядають значно краще ніж на відборі";

"Вау, які костюми! Ви наша гордість";

"Неперевершено! Я навіть і не очікував таких костюмів і кольорів";

"Божественно! За правильного підходу це буде розрив".

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