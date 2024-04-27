Перша репетиція у Мальме: alyona alyona і Jerry Heil вразили сценічними образами для Євробачення

27 квітня 2024, 19:14
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Джерело:

Eurovision

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil вже прибули до Мальме, де відбудеться пісенний конкурс. Дует вже провів першу репетицію виступу з піснею Teresa & Maria.

До того ж дівчата показали образи, в яких вражатимуть глядачів. Єврофани вже оцінили вбрання артисток.

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Перша репетиція українського дуету

Виконавиці вже прибули до Мальме, де зовсім скоро заспівають свій трек на великій сцені. До того ж вони провели першу репетицію з піснею Teresa & Maria. Артистки показали свої образи та декорації, які супроводжуватимуть їх під час виступу.


Перша репетиція alyona alyona та Jerry Heil / Фото з сайту Євробачення

Jerry Heil змінила імідж і показалася з нарощеним довгим волоссям у бежевій довгій сукні. Водночас аlyona alyona одягнула сірий костюм для виступу на сцені. До образу кожної з артисток дизайнери додали елементи обладунків, що символізує героїзм українців. Цікаво, що освітлення під час виступу дівчат буде темно-багряне.


Костюми українського дуету на пісенному конкурсі / Фото з сайту Євробачення


Образ Jerry Heil / Фото з сайту Євробачення


Костюм alyona alyona / Фото з сайту Євробачення

Єврофани у захваті від костюмів українського дуету. Вони засипали дівчат компліментами.

  • "Вони мене завжди дивують, але цього разу вони мене вразили, як ніколи, обожнюю їх";
  • "Виглядають значно краще ніж на відборі";
  • "Вау, які костюми! Ви наша гордість";
  • "Неперевершено! Я навіть і не очікував таких костюмів і кольорів";
  • "Божественно! За правильного підходу це буде розрив".

Що відомо про Євробачення-2024

  • Пісенний конкурс цьогоріч пройде у шведському місті Мальме.
  • Перший півфінал Євробачення відбудеться 7 травня, другий – 9 травня, а переможця визначать вже 11 травня.
  • Представниці України готуються до виступу з піснею Teresa & Maria 7 числа. За словами Jerry Heil, трек втілює єдність та позитив, а Матір Тереза є символом добра.
  • Квитки на захід вже офіційно надійшли у продаж, їхня вартість починається від 145 шведських крон до 3 795 шведських крон. VIP-квитки також доступні, проте вдвічі дорожче.
  • За останніми ставками букмекерів, швейцарський співак Nemo з піснею The Code вийшов у лідери з 25% шансів на перемогу. Слідом за ним йде Baby Lasagna з Хорватії з піснею Rim Tim Tagi Dim та Joost Klein з Нідерландів з композицією Europapa. Італійка Анджеліна Манго з треком La noia посідає четверте місце, а alyona alyona та Jerry Heil замикають п'ятірку лідерів рейтингу.

Автор: Влада Пономарьова