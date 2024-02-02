Художниця заступилася за Соню Морозюк, яка, як з'ясувалося, до заручин з Романом Гринкевичем, вже була заміжня. Євгенія поділилася, що поважає художницю і вважає, що Соня Морозюк – це людина, яка малювала свої картини й малювала їх класно.

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Євгенія Гапчинська заступилась за Соню Морозюк

Вона зазначила, що по-доброму ставиться до скандальної художниці. Євгенія зауважила, що Соня Морозюк робила свої картини так, як відчувала і вважала за потрібне. До того ж, за її словами, кожна творчість має право на існування. Тим паче, що людям це подобалося. Тож Гапчинська вважає, що талант Морозюк заслуговує на захоплення і повагу, а проте, на думку знаменитості, це родині Гринкевичів варто соромитись своїх дій.

Я дивилася інтерв'ю і мені сподобалася ця дівчинка і її картини. Потім я просто з жахом дізналась, що є зв'язок між діями Гринкевича. Але навіть після цього я вважаю, що Соня Морозюк – це людина, яка малювала свої картини й малювала їх класно. Соню я поважаю за її картини, за те, що вона працює,

– поділилася художниця.

Інтерв'ю з Євгенією Гапчинською: дивіться відео онлайн

Як Соня Морозюк вплуталась у скандал з Гринкевичами