Художниця заступилася за Соню Морозюк, яка, як з'ясувалося, до заручин з Романом Гринкевичем, вже була заміжня. Євгенія поділилася, що поважає художницю і вважає, що Соня Морозюк – це людина, яка малювала свої картини й малювала їх класно.
Не пропустіть Соня Морозюк сховала своє майно, яке мало арештувати ДБР
Євгенія Гапчинська заступилась за Соню Морозюк
Вона зазначила, що по-доброму ставиться до скандальної художниці. Євгенія зауважила, що Соня Морозюк робила свої картини так, як відчувала і вважала за потрібне. До того ж, за її словами, кожна творчість має право на існування. Тим паче, що людям це подобалося. Тож Гапчинська вважає, що талант Морозюк заслуговує на захоплення і повагу, а проте, на думку знаменитості, це родині Гринкевичів варто соромитись своїх дій.
Я дивилася інтерв'ю і мені сподобалася ця дівчинка і її картини. Потім я просто з жахом дізналась, що є зв'язок між діями Гринкевича. Але навіть після цього я вважаю, що Соня Морозюк – це людина, яка малювала свої картини й малювала їх класно. Соню я поважаю за її картини, за те, що вона працює,
– поділилася художниця.
Інтерв'ю з Євгенією Гапчинською: дивіться відео онлайн
Як Соня Морозюк вплуталась у скандал з Гринкевичами
- Бізнесмена Ігоря Гринкевича звинувачують у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Він впродовж 2023 року уклав 23 контракти з Міністерством оборони на суму 1,54 мільярда гривень і став одним із головних постачальників літнього одягу та білизни для військових. Водночас 60% коштів, отриманих від Міноборони, підприємець привласнив собі й потрапив у корупційний скандал.
- Окрім підприємця, у справі замішані й інші члени його родини. Так, одна з компаній, що фігурує в скандалі, зареєстрована на сина Ігоря Гринкевича Романа. Чоловік був заручений з українською художницею Сонею Морозюк.
- Цікаво, що пропозицію дівчині він зробив під час повномасштабного вторгнення у Венеції. За кордон Роман Гринкевич виїхав як волонтер.
- Відомо, що у 2023 році Соня Морозюк зробила значні покупки, серед яких PORSCHE CAYENNE 2015 року випуску та комерційне приміщення площею 122 квадратних метри у столиці, орієнтовною вартістю 4,6 мільйона гривень.
- Крім того, агентство з розшуку та менеджменту активів виявило у власності Ігоря Гринкевича 17 об'єктів житлової нерухомості, серед яких є дві квартири, що належать Соні Морозюк.
- У журналістів з'явилися підозри, що Роман Гринкевич інвестував незаконно зароблені кошти у свою кохану.
- Водночас всі звинувачення Соня Морозюк намагалася спростувати. Вона стверджує, що "створила себе сама". Крім того, художниця уточнила, що квартири їй придбав не Гринкевич, а батько. Щодо нежитлового приміщення за понад 4 мільйони гривень, вона пояснила, що сума відповідає її приблизному річному доходу.
- Крім того, відомо, що після арешту Романа Гринкевич Соня прийняла рішення скасувати весілля.