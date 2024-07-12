Наталія зауважила, що дуже чекала на цей момент. Напередодні вона також поширила відео з пологового.

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На фото можна побачити, як Женя Кот проводить час з дитиною. Зокрема, є світлини, де він мило дивиться на донечку та тримає її на руках. Також Татарінцева виставила фото, де вони з коханим вдвох спостерігають за дитиною. "Стоїмо над нею і нюхаємо. Яка ж вона солоденька", – додала зіркова матуся.

Моя крихітка. Мені здається, я ще не був водночас таким зібраним та водночас ніжним і м'яким,

– зазначив Євген.

Раніше Євген і Наталія зазначали, що жінка народжуватиме в Україні в одній з приватних лікарень. Подружжя планувало партнерські пологи. Танцівник також поділився витратами на пологи дружини, які становлять понад дві тисячі доларів, що приблизно дорівнює 81 тисячі гривень.