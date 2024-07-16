Днями пара вперше показала обличчя своєї новонародженої доньки – Лелі. Прихильників зворушили ніжні кадри, на яких була дівчинка.

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Тепер хореограф і гімнастка опублікували відео, в якому показали весь процес від підготовки до пологів – до народження дитини. Чорно-білі кадри спочатку демонструють лікарняну палату, в якій перебуває Наталія. Згодом до жінки приходить Євген, який підтримував дружину під час партнерських пологів.

Далі свою роботу розпочинають акушер-гінекологи, а за мить – лікарі тримають на руках новонароджену доньку подружжя. Фахівці вказують параметри дівчинки та дозволяють батькам подивитися на первістка. Зірки не змогли стримати емоцій та наприкінці відео постали в обіймах одне одного разом з Лелею.

Ти йшла до нас так довго. Через безліч зневір інших та різних перешкод. Навіть, під час самих пологів ти пройшла не легкий шлях, але все ж таки прийшла і стала нашим новим всесвітом. Ти зачата, виношена та народжена у нашому коханні у нашій вірі й сильному бажанні побачити та відчути твоє світло. Леля ти принесла ще більше любові в цей світ,

– звернулися до доньки Кот і Татарінцева.

Нагадаємо, 10 липня зірки вперше стали батьками. У них народилася донька – Леля. Гімнастка народжувала в одній з приватних лікарень України. За словами тренерки, пологи були складними.