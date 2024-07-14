Зіркова пара продовжує тішити прихильників сімейним контентом. Так, гімнастка показала першу родинну світлину втрьох.
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Євген і Наталія у своїх соцмережах опублікували кілька фото, на яких постали разом з донькою у пологовому будинку. Подружжя ніжно тримає та обіймає дівчинку. Також Кот і Татарінцева поділилися кадрами з партнерських пологів. Водночас пара показала крихітні ручки та ніжки своєї дитини.
Лелю, ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі й обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє,
– звернулися до доньки Євген і Наталія.
Шанувальники не забарилися з реакцією і прокоментували новий допис подружжя. Прихильники висловили захват зворушливим кадрам і привітали батьків з появою доньки на світ.
- "Найкращі батьки найкращої дитинки! Я аж заплакала – такі щирі щасливі емоції";
- "На фото, де Євген притуляє до себе донечку, я покрилась холодними мурахами, сліз не можливо стримати, яка то любов та щастя";
- "Солоденький, красивенький ще один Котик";
- "Яке чарівне ім'я. Вона просто прекрасна".
Нагадаємо, Кот і Татарінцева заздалегідь планували партнерські пологи в одній з приватних лікарень України. За словами Євгена, вартість процедури становила понад дві тисячі доларів (81 тисяча гривень).