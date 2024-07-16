Водночас блогерка ділиться рідкісними світлинами малечі. Так, Інна показала фото першої зустрічі з названою донькою Ангеліною.

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Тепер Мірошниченко вирішила опублікувати архівний кадр зі свого дитинства. Його зробили у 1990 році, коли інфлюєнсерка була ще маленькою. На світлині Інна постала у білій футболці, а на голові дівчинки зав'язаний великий білий бант.

Також блогерка помітила неабияку схожість свого сина Марка з собою, порівнявши рідкісне фото з кадром хлопчика, який зробили нещодавно.



Інна Мірошниченко та її син Марко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, подружжя наразі виховує чотирьох дітей – доньок Мію та Ангеліну і синів Марка та Марселя. У червні пара повідомила про поповнення родини. Мірошниченки довго намагалися всиновити дитину, але натрапляли на труднощі. Після курсів усиновлювачів тренери дали Інні та Тімуру рекомендацію щодо дітей, яких ті можуть усиновити. Зіркам зазначили дуже вузькі рамки. Втім, знаменитостям вдалося подарувати життя у сім'ї названій доньці Ангеліні.

Нагадаємо, Мірошниченки побачилися наживо з дівчинкою через десять днів після відеодзвінка, оскільки Тімур мав багато роботи. Попри хвилювання і страх, все пройшло добре і парі дозволили всиновити дитину.