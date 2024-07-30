"Неймовірна чарівність": Євген Кот зачарував зворушливим відео з новонародженою донькою

Вже майже три тижні пройшло з моменту появи на світ доньки Євгена Кота і Наталії Татарінцевої. Подружжя продовжує зворушувати ніжним контентом за участі їхньої новонародженої дитини.

Днями гімнастка розповіла про труднощі, які виникли під час пологів. Тренерці довелося робити кесарів розтин через клінічно вузький таз.

Не пропустіть Хочеться народити, – Тіна Кароль неочікувано заговорила про материнство

Втім, Наталія довірилася лікарю і наразі рада, що її донька Леля народилася здоровою. Тепер Кот і Татарінцева опублікували нове чуттєве відео, на якому тримають дівчинку в руках. Гімнастка постала в бежевому топі та білій сорочці, тоді як хореограф – у вбранні схожого кольору. На кадрах Наталія ніжно обійняла доньку, притримує її голову та радісно усміхається в камеру. Водночас Євген зворушливо поцілував ніжки дівчинки.

Вона ніколи не пам'ятатиме про ці моменти, але ми їх не забудемо,

– поділилася пара.

Шанувальники продовжують висловлювати захват подружжю та їхній дитині.

"Можна передивлятись нескінченно";

"До чого ж миле сімейне відео з вашою маленькою квіточкою – донечкою! Будьте щасливі, живіть в любові й радості!";

"Дуже приємно на вас дивитися таких щасливих і сповнених кохання один до одного і до донечки";

"Ну це ж якась неймовірна чарівність".

Нагадаємо, 10 липня Євген і Наталія вперше стали батьками. За словами тренерки, ім'я Леля вважається богинею закоханих молодих пар та джерелом любові для людських сердець. Перейми Татарінцевої розпочалися на 41 тижні та тривали 14 годин.