Відомо, що виконавиця підтримує активний спосіб життя та займається спортом. Зокрема, вона полюбляє йогу та демонструє шанувальникам результати плідної праці над собою.

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Так, під одним з відео Кароль, яке стосувалося її тренувань, підписники висловили свої думки щодо фігури зірки. Деякі з них заявили, що артистка схудла за допомогою препарату "Оземпік", а вправи замість неї виконує дублерка. Тіна спокійно відреагувала на негативні коментарі.

Вона з гумором спростувала всі чутки та запевнила, що планує ще поповнення в родині. Водночас співачка порадила хейтерам, які не знають, що їм ще негативного написати – помити руки.

Оземпік. А що це? А, це те, що всі колють. Удачі! Мені ще хочеться когось народити. Красиве, гарне, маленьке,

– наголосила Тіна.

Для довідки! Оземпік – препарат у вигляді ін'єкції, який використовують для лікування діабету другого типу в дорослих. Речовина стимулює секрецію інсуліну, знижує рівень цукру в крові та впливає на центри голоду в головному мозку. Оземпік став відомим завдяки голлівудським зіркам, які раз на тиждень роблять уколи для швидкого схуднення, не маючи до цього показань за станом здоров'я. Відкрито у використанні препарату зізнався лише Ілон Маск.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль разом з сином долучилася до акції на підтримку військовополонених у Києві. Артистка та Веніамін тримали в руках плакати з написами "Free Azov" та "Азов – символ нації".