Відомо, що виконавиця підтримує активний спосіб життя та займається спортом. Зокрема, вона полюбляє йогу та демонструє шанувальникам результати плідної праці над собою.
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Так, під одним з відео Кароль, яке стосувалося її тренувань, підписники висловили свої думки щодо фігури зірки. Деякі з них заявили, що артистка схудла за допомогою препарату "Оземпік", а вправи замість неї виконує дублерка. Тіна спокійно відреагувала на негативні коментарі.
Вона з гумором спростувала всі чутки та запевнила, що планує ще поповнення в родині. Водночас співачка порадила хейтерам, які не знають, що їм ще негативного написати – помити руки.
Оземпік. А що це? А, це те, що всі колють. Удачі! Мені ще хочеться когось народити. Красиве, гарне, маленьке,
– наголосила Тіна.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль разом з сином долучилася до акції на підтримку військовополонених у Києві. Артистка та Веніамін тримали в руках плакати з написами "Free Azov" та "Азов – символ нації".