Приголомшлива вартість: Євген Кот розсекретив, скільки заплатить за пологи дружини

Танцівник Євген Кот і гімнастка Наталія Татарінцева вже зовсім скоро стануть батьками. Хореограф назвав суму, яку заплатить за пологи дружини та розповів про подарунок, який отримає його кохана після виписки з лікарні.

До того ж на shower party розкрили стать майбутньої дитини. У подружжя народиться донька.

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За словами Євгена, пара активно готується до появи дитини на світ. Ба більше, зірки серйозно підійшли до вибору імені для доньки, тому вже мають один варіант, який їм подобається.

Водночас Кот назвав вартість пологів дружини – понад дві тисячі доларів (80 600 гривень). Відомо, що Наталія народжуватиме в одній з приватних лікарень України.

Чесно, ми не хвилюємося, а готуємося. Ліжечко є, всілякі люльки, коляски, крісла – цього пів гаража. Ми платимо за пологи. Загалом, понад дві тисячі доларів,

– поділився хореограф.

До того ж Кот розсекретив, що саме подарує дружині після виписки з пологового будинку. Наталія хоче отримати каблучку, яка вже виготовляється українським брендом.

Ми підібрали, яку вона хоче, я вже замовив і вона виготовляється. Каблучка з діамантів, вирощених в Україні,

– підкреслив Євген.

Також танцівник поділився, що, ймовірно, через рік переїде з дружиною та дитиною в новий будинок.

Євген Кот про вартість пологів дружини: дивіться відео онлайн

Євген Кот і Наталія Татарінцева стануть батьками