Український ресторатор та кулінарний експерт Євген Клопотенко зауважив, що не є надто близький з першою леді. Але вони справді гарно спілкуються.

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Євген Клопотенко назвав улюблені страви першої леді України. Серед них ліниві вареники та омлет.

Вона, якщо чесно, любить ліниві вареники. Обожнює омлети. Коли побачила, що в цій збірці (збірка рецептів для шкільного харчування, – Show 24) є 20 омлетів, каже, я заберу собі додому, мені якраз на 20 днів,

– поділився кулінар.

Клопотенко зауважив, що Олена Зеленська невибаглива в їжі та любить пізнавати національні страви різних країн й народів.

"Вона їла салат із кус-кусом і кінзою, і сказала: "О, вау". Їла паелью з нового шкільного меню. У неї немає такого, що це я їм, а це – не їм. У неї гарний апетит. У гарної людини має бути гарний апетит", – додав ресторатор.

Євген Клопотенко про Олену Зеленську