Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заметил, что не слишком близок с первой леди. Но они действительно хорошо общаются.

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Евгений Клопотенко назвал любимые блюда первой леди Украины. Среди них ленивые вареники и омлет.

Она, если честно, любит ленивые вареники. Обожает омлеты. Когда увидела, что в этом сборнике (сборник рецептов для школьного питания, – Show 24) есть 20 омлетов, говорит, я заберу себе домой, мне как раз на 20 дней,

– поделился кулинар.

Клопотенко отметил, что Елена Зеленская неприхотлива в еде и любит познавать национальные блюда разных стран и народов.

"Она ела салат с кус-кусом и кинзой, и сказала: "О, вау". Ела паэлью из нового школьного меню. У нее нет такого, что это я ем, а это – не ем. У нее хороший аппетит. У хорошего человека должен быть хороший аппетит", – добавил ресторатор.

Евгений Клопотенко о Елене Зеленской