Ресторатор та популяризатор української кухні Євген Клопотенко пригадав, як готував страви для шкільного меню. Тоді були визначені чіткі правила.

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Як Клопотенко готував для першої леді

Для Олени я готував, тільки коли ми їли й дегустували шкільне меню. По-іншому не можна. І навіть коли готуєш шкільне меню, там приходить чотири служби безпеки, два санепідемлікарі з Держспоживслужби. Беруть мазки. Ти не можеш просто людей нагодувати,

– зізнався кулінар.

Після початку повномасштабного вторгнення заборонили навіть передавати подарунки. Євген хотів подарували першій леді варення – але цього робити не можна.

"Сказали не передадуть. Такі правила. Може, там якась отрута чи ще щось. Вона – прекрасна, світла людина. Бачимося на форумах. Вона прекрасно мене в усьому підтримує, я постійно з нею обіймаюся. І це така дивовижна річ, коли ти підходиш до першої леді: "О, привіт"", – зауважив Клопотенко

Як раніше Євген Клопотенко відгукувався про першу леді

Євген Клопотенко доволі часто взаємодіє з першою леді, але не має номеру її телефона. Натомість кулінар спілкується з командою Зеленської.

Ресторатор пригадував кумедну історію, як перша леді без зайвого пафосу попрощалася з ним на очах близько тисячі людей.

"Вона, як на мене, дуже позитивна і дуже мені симпатизує, бо вона дуже відкрита", - вважає Клопотенко.