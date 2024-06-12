Коли Росія почала повномасштабний наступ на Україну, Клопотенко перебував у маленькому селищі, намагаючись подбати про безпеку своєї родини та команди.

До теми Хто з українських зірок оновив дані в ТЦК і що вони кажуть про готовність отримати повістку

Тому вступати до тероборони в селі не бачив сенсу. Кухар також вважав, що принесе більше користі, якщо залишатиметься на своєму місці. Тому він зайнявся гастродипломатією та розповідав світові правду про війну в Україні.

Від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому,

– сказав Євген.

Наразі чоловік не приєднався до Збройних Сил України, але вже оновив дані в ТЦК. Клопотенко відзначив, що зробив це в перший день дії закону про мобілізацію. На власному прикладі він показав, що це важливо й потрібно зробити.

Хто з зірок вже був у ТЦК

Нещодавно фото з ТЦК поширив Володимир Дантес. Співак також ходив оновляти дані, його відправили на проходження ВЛК. Артист розповідав, що йому довелося простояти в черзі 8 годин, однак таки зробив заплановане.

Так на власному прикладі відомі люди показують шанувальникам, що необхідно дотримуватися закону й не боятися.