Коли Росія почала повномасштабний наступ на Україну, Клопотенко перебував у маленькому селищі, намагаючись подбати про безпеку своєї родини та команди.
До теми Хто з українських зірок оновив дані в ТЦК і що вони кажуть про готовність отримати повістку
Тому вступати до тероборони в селі не бачив сенсу. Кухар також вважав, що принесе більше користі, якщо залишатиметься на своєму місці. Тому він зайнявся гастродипломатією та розповідав світові правду про війну в Україні.
Від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому,
– сказав Євген.
Наразі чоловік не приєднався до Збройних Сил України, але вже оновив дані в ТЦК. Клопотенко відзначив, що зробив це в перший день дії закону про мобілізацію. На власному прикладі він показав, що це важливо й потрібно зробити.
Хто з зірок вже був у ТЦК
Нещодавно фото з ТЦК поширив Володимир Дантес. Співак також ходив оновляти дані, його відправили на проходження ВЛК. Артист розповідав, що йому довелося простояти в черзі 8 годин, однак таки зробив заплановане.
Так на власному прикладі відомі люди показують шанувальникам, що необхідно дотримуватися закону й не боятися.