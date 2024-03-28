Як змінився шоумен за роки кар'єри та що докорінно змінило його світогляд – розповідає Show 24.

Дивіться також Як змінився Сергій Жадан за 30 років літературної та музичної кар'єри

Коля Сєрга народився 1989 року в Чернівцях. Його сім'я часто переїжджала, оскільки батько був військовослужбовцем. Дитинство Миколи пройшло в Одесі. У шкільні роки він брав участь у виставах, а також проявив свій хист до поезії.

Коля Сєрга в дитинстві / Фото з інстаграму шоумена

Коля Сєрга як гуморист

Вищу освіту він здобував в Одеському державному екологічному університеті. Грав в університетській команді КВК, а згодом заснував власну команду, яка часто виступала в інших університетах. Під час одного з фестивалів його запросили до участі в Comedy Club Odessa Style.

Це стало стартом його кар'єри як гумориста, згодом йому вдалося стати резидентом Comedy Club.

Варто зазначити, що почуття гумору шоумена проявлялося не лише на сцені, а й у повсякденному житті. Він не боявся пробувати себе в кумедних образах.



Коля Сєрга у 2011 році / Фото з інстаграму шоумена



Коля Сєрга / Фото з інстаграму шоумена

У 2009 році Микола пройшов кастинг шоу "Фабрика зірок 3" в Одесі, де продюсером був Костянтин Меладзе. Дійшовши до фіналу, він посів третє місце, виконавши відомі пісні "Про Светку Лободу" та "Уходи". Після шоу Микола очолив тур по Україні з концертами, а згодом розпочав сольну кар'єру, викупивши свій контракт у продюсерів.

У 2011 році Микола взяв участь у кастингу вокального конкурсу "Нова хвиля" в Києві, де його неординарне виконання пісні дозволило йому пройти до наступного етапу. Після трьох додаткових етапів відбору, Микола разом з гуртом "The Коля Сєрга" представляли Україну вже на міжнародному конкурсі.

Коля Сєрга / Фото з інстаграму шоумена

Після цього Микола спільно з Євгеном Ступкою, відомим саундпродюсером, записав свій перший альбом під назвою "Пісні, які не увійшли до другого альбому". Пізніше з барабанником "Димної Суміші" та саундпродюсером Quest Pistols Сєрга записав ще кілька пісень.

"Орел і Решка" та кар'єра телеведучого

У 2013 році Миколу запросили на кастинг до популярного тревел-шоу "Орел і решка". Невдовзі після прослуховування йому запропонували роль ведучого у новому сезоні "На краю світу" разом з Регіною Тодоренко.

Зйомки сезону, який включав 28 епізодів, стартували наприкінці грудня 2013 року на Мальдівах, а фінальний епізод зняли на острові Пасхи. Після завершення сезону "На краю світу" Микола покинув "Орел і решка".

Коля Сєрга у 2013 році / Фото з інстаграму шоумена

Коля Сєрга у 2013 році / Фото з інстаграму шоумена

До речі, Микола відомий також своєю любов'ю до спорту. Чимало фото з його соцмереж – це світлини з тренувань у спортзалі, на вулиці чи деінде.

Коля Сєрга у спортзалі / Фото з інстаграму шоумена

Коля Сєрга у спортзалі / Фото з інстаграму шоумена

Певний час після "Орла і Решки" Сєрга провів у Росії, де намагався робити кар'єру музиканта.

У 2018 році шоумен повернувся в "Орел і Решка" на один сезон.

Коля Сєрга у 2018 році / Фото з інстаграму шоумена

Коля Сєрга у 2018 році / Фото з інстаграму шоумена

Після завершення "Морського сезону" у травні 2019 року, Микола залишив проєкт з метою освоєння акторської професії, вступивши до New York Film Academy. Вже у вересні того ж року він переїхав до Лос-Анджелеса для участі в піврічному акторському інтенсиві в голлівудській філії академії.

Війна та "Культурний десант"

На третій день війни, 26 лютого, шоумен Коля Сєрга вирішив вступити в лав Збройних Сил України, попри те, що раніше він жив і працював в Росії. Його батько спробував відмовити його від цього кроку, сумніваючись у можливості перемоги України.

Тоді Едуард Сєрга закликав свого сина не приєднуватися до боротьби під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він не поділяв запеклих патріотичних переконань і вважав, що російський вплив може поширитися навіть на Одесу.

У нього не було проросійських поглядів. Але й не було проукраїнських, він добре ставився до Росії. У нього не було віри в Україну, що Україна може щось сама. І знаєш, де зараз батько? Він воює під Херсоном уже два місяці, він командир однієї з бригад,

– розповідав тоді Сєрга в одному з інтерв'ю.

Певний час Сєрга був на позиціях в Одесі, а згодом спільно зі скрипалем Мойсеєм Бондаренком організували "Культурний десант", що став своєрідним підрозділом, де об'єдналися українські митці. Тоді в інтерв'ю 24 Каналу Сєрга пояснював, що підрозділ працює вздовж усієї лінії фронту.

Коли між чергуваннями, тренуваннями й копанням окопів була можливість відпочити, то ми з Мойсеєм грали концерти для своїх побратимів. Це допомагало нам зняти частково стрес та перевести подих. З таких концертів 26 лютого з'явився й виріс "Культурний десант",

– ділився Микола в інтерв'ю.

Коля Сєрга у 2022 році / Скриншот з інстаграму шоумена

Коля Сєрга неодноразово визнавав, що війна дуже змінила його світогляд. А те, як змінився артист зовнішньо, можна побачити на його світлинах у соцмережах. За лічені місяці у нього з'явилася сивина.

Коля Сєрга у 2022 році / Фото з інстаграму

Дуже помилково вважати, що ми домовимося про щось і московити це спокійно приймуть. Нічого подібного: їхня мета – знищення України як самостійної країни, знищення і підкорення непідкорених. Тож вони будуть вирізати й нищити тих, хто не згоден із московитським режимом. Слід розуміти, що це було завжди й буде так надалі, бо приводу для зміни російської ментальності немає,

– ділився Сєрга роздумами про війну у коментарі 24 Каналу.

Особисте життя

Про особисте життя Колі Сєрги відомо небагато. На початку війни він розповідав в одному з інтерв'ю, що не має наміру мати романтичні стосунки найближчим часом.

Є певна частина життя, яка заморожена, і вона зараз не потрібна. Ти навіть, коли приїжджаєш сюди на день-два до столиці, щоб вирішити якісь свої справи, ти все одно приїжджаєш в такому наче батискафі військовому. З думками військовими, спілкування навколо тебе таке… Тому ти не змінюєш клімат, не відбувається ця акліматизація,

– ділився артист.

Загалом свої стосунки артист ніколи не афішував.