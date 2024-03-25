Як змінювався Сергій Жадан з 90-х і дотепер, чим найбільше запам'ятався українцям та що зробило його популярним – розповідає Show 24.

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Дитинство та юність

Жадан народився 1974 року на Луганщини. Дитячі роки пройшли у тодішньому Старобільську Ворошиловградської області.

У мене було щасливе дитинство. Я хотів читати — батьки купували мені книги. Я хотів займатися собою – вони давали цю можливість. Звичайно, виховання і школа були, але вони не тисли, не заганяли тебе в якісь рамки, а скоріше навпаки давали можливість для самореалізації,

– ділився письменник в одному з інтерв'ю.

В юні роки він поширював у містечку рухівські газети та національну символіку.

Сергій Жадан у дитинстві / Фото: "Cуспільне"

Навчатися Жадан поїхав до Харкова. Закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (нині Педагогічний університет імені Григорія Сковороди), де вивчав німецьку мову та літературу. Після університету він залишився в Харкові, де і розпочалася його активна літературна діяльність.

В середині 90-х вийшли друком його перші збірки: "Генерал Юда", "Цитатник: Вірші для коханок і коханців" та "Пепсі".

Як виглядав письменник у цей період, видно на відео:

У 2000 році письменник з товаришами створили гурт "Собаки в космосі", нині відомий як "Жадан і собаки". Гурт активно виступав на фестивалях, записував треки та альбоми.

"Собаки в космосі" / Фото: Last.FM

Жадан закінчив аспірантуру й почав викладати на кафедрі української та світової літератури. У цей період активно працював над прозою. 2004 року вийшов друком його роман "Депеш Мод", що приніс автору популярність.

Сергій також активізував себе у громадському житті. Він брав участь у літературних фестивалях, читаннях та інших культурних заходах, виступаючи з власними творами та в якості модератора дискусій.





Сергій Жадан у 2006 році / Джерело: "Інтерв'ю з України"

У 2010 році Жадан вже був популярним у літературних і читацьких колах. Роман "Ворошиловград" здобув особливу прихильність критиків, і його навіть називали "маніфестом покоління".





Сергій Жадан і Юрій Андрухович / Фото з Інстаграму письменника

Роки Майдану та пік популярності

Жадан був активним учасником харківського Євромайдану у 2013 році. У березні 2014 року потерпів під час зіткнень між прихильниками й противниками цього руху.

Жадан на Майдані / Фото: Texty

Жадан на Майдані / Фото з Фейсбуку письменника

Того ж року видав роман "Месопотамія", у якому було багато рефлексій та філософських роздумів.

Майдан – це ж не лише ця територія, де стоять люди й протестують проти влади. Майдан сьогодні перетворився на певний такий символ народження нового громадянського суспільства в Україні. Майданом сьогодні "інфіковані" дуже багато українців і думаю, що багато з персонажів "Месопотамії" сьогодні стоять на Майдані,

– казав письменник в одному з інтерв'ю.

Після Майдану та початку війни на Донбасі Жадан активізувався в музичній творчості. Гурт "Жадан і Собаки" багато гастролював, випускав пісні на гостросоціальну тематику.

Гурт "Жадан і Собаки" / Фото з Інстаграму колективу

Сергій також брав активну участь у зборі коштів, організації концертів та читань на підтримку українських солдатів і цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі.

Особисте життя

Сергій Жадан одружився вперше зі Світланою Олешко, яка працює режисеркою в одному з харківських театрів. Від цього шлюбу у них народився син Іван.

У 2008 році життя Жадана переплелося з Іриною Куціною, з якою він познайомився у видавництві "Фоліо" у Харкові, де Ірина працювала на той час. Ірина Куціна веде досить закрите від громадськості життя й уникає соціальних мереж. Відомо, що вона займає керівну посаду в Благодійному фонді, заснованому Сергієм Жаданом.

Жадан з Іриною Куціною / Фото з Фейсбуку Valentyn Kuzan

24 квітня 2023 року відомий поет звернувся до Личаківського райсуду Львова з проханням про розірвання шлюбу з другою дружиною.

Одночасно почали з'являтися чутки про його новий роман з 30-річною співачкою Христиною Соловій. Це сталося після виходу кліпу "Юність", де вони цілувалися. Пізніше чутки про роман підтвердилися.

На початку березня 2024 року в інтерв'ю для Маші Єфросиніної Соловій шокувала звісткою, що покинула письменника, бо покохала іншого. Після цього зізнання пара видалила з соцмереж усі свої спільні фото.

Як Жадан виглядає зараз

Впродовж останніх років письменник займався волонтерською діяльністю. Повномасштабна війна значним чином вплинула на нього. На деяких світлинах у соцмережах особливо видно, як змінився Жадан.

25 березня почали ширитися чутки, що Жадан мобілізовується і планує приєднатися до підрозділу НГУ "Хартія". Зокрема у сюжеті, що показали в ефірі телемарафону, йшлося про візит письменника на Луганщину.

Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів – є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства,

– зазначив Жадан.

Журналістка Марія Малевська повідомила, що за кадром Сергій Жадан зізнався, що теж долучиться до війська. Однак офіційних коментарів щодо цього письменник поки не давав.