Как изменился шоумен за годы карьеры и что в корне изменило его мировоззрение – рассказывает Show 24.

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Коля Серга родился в 1989 году в Черновцах. Его семья часто переезжала, поскольку отец был военнослужащим. Детство Николая прошло в Одессе. В школьные годы он участвовал в спектаклях, а также проявил свои способности к поэзии.

Коля Серга в детстве / Фото из Инстаграма шоумена

Коля Серга как юморист

Высшее образование он получал в Одесском государственном экологическом университете. Играл в университетской команде КВН, а впоследствии основал собственную команду, которая часто выступала в других университетах. Во время одного из фестивалей его пригласили к участию в Comedy Club Odessa Style.

Это стало стартом его карьеры как юмориста, впоследствии ему удалось стать резидентом Comedy Club.

Стоит отметить, что чувство юмора шоумена проявлялось не только на сцене, но и в повседневной жизни. Он не боялся пробовать себя в забавных образах.



Коля Серга в 2011 году / Фото из Инстаграма шоумена



Коля Серга / Фото из Инстаграма шоумена

В 2009 году Николай прошел кастинг шоу "Фабрика звезд 3" в Одессе, где продюсером был Константин Меладзе. Дойдя до финала, он занял третье место, исполнив известные песни "Про Светку Лободу" и "Уходи". После шоу Николай возглавил тур по Украине с концертами, а затем начал сольную карьеру, выкупив свой контракт у продюсеров.

В 2011 году Николай принял участие в кастинге вокального конкурса "Новая волна" в Киеве, где его неординарное исполнение песни позволило ему пройти в следующий этап. После трех дополнительных этапов отбора, Николай вместе с группой "The Коля Серга" представляли Украину уже на международном конкурсе.

Коля Серга / Фото из Инстаграма шоумена

После этого Николай совместно с Евгением Ступкой, известным саундпродюсером, записал свой первый альбом под названием "Песни, которые не вошли во второй альбом". Позже с барабанщиком "Дымной Смеси" и саундпродюсером Quest Pistols Серга зависал еще несколько песен.

"Орел и Решка" и карьера телеведущего

В 2013 году Николая пригласили на кастинг в популярное тревел-шоу "Орел и решка". Вскоре после прослушивания ему предложили роль ведущего в новом сезоне "На краю света" вместе с Региной Тодоренко.

Съемки сезона, который включал 28 эпизодов, стартовали в конце декабря 2013 года на Мальдивах, а финальный эпизод сняли на острове Пасхи. После завершения сезона "На краю света" Николай покинул "Орел и решка".

Коля Серга в 2013 году / Фото из Инстаграма шоумена

Коля Серга в 2013 году / Фото из Инстаграма шоумена

Кстати, Николай известен также своей любовью к спорту. Немало фото из его соцсетей – это фотографии с тренировок в спортзале, на улице или где-то еще.

Коля Серга в спортзале / Фото из Инстаграма шоумена

Коля Серга в спортзале / Фото из Инстаграма шоумена

Некоторое время после "Орла и Решки" Серга провел в России, где пытался делать карьеру музыканта.

В 2018 году шоумен вернулся в "Орел и Решка" на один сезон.

Коля Серга в 2018 году / Фото из Инстаграма шоумена

Коля Серга в 2018 году / Фото из Инстаграма шоумена

После завершения "Морского сезона" в мае 2019 года, Николай оставил проект с целью освоения актерской профессии, поступив в New York Film Academy. Уже в сентябре того же года он переехал в Лос-Анджелес для участия в полугодовом актерском интенсиве в голливудском филиале академии.

Война и "Культурный десант"

На третий день войны, 26 февраля, шоумен Коля Серга решил вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, несмотря на то, что раньше он жил и работал в России. Его отец попытался отговорить его от этого шага, сомневаясь в возможности победы Украины.

Тогда Эдуард Серга призвал своего сына не присоединяться к борьбе во время полномасштабного вторжения России в Украину. Он не разделял ожесточенных патриотических убеждений и считал, что российское влияние может распространиться даже на Одессу.

У него не было пророссийских взглядов. Но и не было проукраинских, он хорошо относился к России. У него не было веры в Украину, что Украина может что-то сама. И знаешь, где сейчас отец? Он воюет под Херсоном уже два месяца, он командир одной из бригад,

– рассказывал тогда Серга в одном из интервью.

Некоторое время Серга был на позициях в Одессе, а затем совместно со скрипачом Моисеем Бондаренко организовали "Культурный десант", ставший своеобразным подразделением, где объединились украинские художники. Тогда в интервью 24 Каналу Серга объяснял, что подразделение работает вдоль всей линии фронта.

Когда между дежурствами, тренировками и копанием окопов была возможность отдохнуть, то мы с Моисеем играли концерты для своих собратьев. Это помогало нам снять частично стресс и перевести дыхание. Из таких концертов 26 февраля появился и вырос "Культурный десант",

– делился Николай в интервью.

Коля Серга в 2022 году / Скриншот из Инстаграма шоумена

Коля Серга неоднократно признавал, что война очень изменила его мировоззрение. А то, как изменился артист внешне, можно увидеть на его фотографиях в соцсетях. За считанные месяцы у него появилась седина.

Коля Серга в 2022 году / Фото из Инстаграма

Очень ошибочно считать, что мы договоримся о чем-то и московиты это спокойно примут. Ничего подобного: их цель – уничтожение Украины как самостоятельной страны, уничтожение и покорение непокоренных. Поэтому они будут вырезать и уничтожать тех, кто не согласен с московитским режимом. Следует понимать, что это было всегда и будет так в дальнейшем, потому что повода для изменения российской ментальности нет,

– делился Серга размышлениями о войне в комментарии 24 Канала.

Личная жизнь

О личной жизни Коли Серги известно немного. В начале войны он рассказывал в одном из интервью, что не намерен иметь романтические отношения в ближайшее время.

Есть определенная часть жизни, которая заморожена, и она сейчас не нужна. Ты даже, когда приезжаешь сюда на день-два в столицу, чтобы решить какие-то свои дела, ты все равно приезжаешь в таком как батискаф военном. С мыслями военными, общение вокруг тебя такое... Поэтому ты не меняешь климат, не происходит эта акклиматизация,

– делился артист.

В общем свои отношения артист никогда не афишировал.