Маша Єфросиніна родом з Криму, з міста Керч. У дитячі роки навчалася досить старанно, у школі була золотою медалісткою. Згодом пішла навчатися до Київського національного університету імені Шевченка. За освітою вона "перекладачка з англійської та іспанської мов", розповідає Show 24.

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Дебют на телебаченні та початок кар'єри

На телебаченні Маша дебютувала у 19 років — на Першому національному (УТ-1) в програмі "Щасливий дзвінок". Її помітили на "Новому каналі" й запросили вести ранкове шоу "Підйом". Там вона працювала разом з Юрієм Горбуновим. У своєму інстаграмі ведуча навіть ділилася архівним фото, зробленим на старті співпраці. До слова, у 2002 році Маша отримала премію Телетріумф у номінації "Найкраще телевізійне шоу".

Тоді в Маші почали з'являтися комплекси щодо ваги. У програмі "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою ведуча зізналася, що навіть намагалася "закодуватися" від "зайвої" ваги. Це було під час навчання в університеті, коли Маша Єфросиніна стресувала через навчання та віддаленість від рідного міста.

Мені було десь 21 рік. Я побачила оголошення "Кодую від зайвої ваги", тобто ти приходиш, тебе закодували й нібито вона починає танути на тобі. Я прийшла, стоять шість крісел і на них сидять люди у разів п'ять-шість більші за мене. Нам усім одягли шапочки з ремінців. І тут вийшла головна "жриця", вона була схожа на героїню з "Сімейки Адамсів". Вона проходила, обирала когось поглядом і кричала: "Ти більше ніколи не хочеш їсти" і всі люди відключалися,

— ділилася ведуча.

Маша Єфросиніна на старті кар'єри / Фото з Інстаграму

З початком роботи на телебаченні їй вдалося радикально змінити імідж. Ведуча дотепер активно займається спортом та йогою.

Маша Єфросиніна у спортзалі / Фото з Інстаграму

Розквіт кар'єри

Після успішного дебюту Маша почала активно співпрацювати з іншими телеканалами. Варто зазначити, що в кар'єрі ведучої була й співпраця з російськими каналами. Вона також брала участь в одному з ефірів британського ранкового шоу "Big Breakfast". Була задіяна у проєктах "Лінія конфлікту" на ICTV, "Зірковий дует", "Один у полі" на каналі Інтер, "Модний вирок" на Інтері.

У 2005 році Єфросиніна була ведучою "Євробачення", яке запам'яталося українцям перемогою співачки Руслани.

Маша Єфросиніна ведуча "Євробачення" 2005 / Фото: JetSetter

Єфросиніна як акторка

Маша кілька разів з'являлася як акторка у фільмах та кліпах. Її перша роль була в серіалі "5 хвилин до метро" 2006 року, де вона зіграла журналістку. 2007 року Маша знялася в кліпі Віталія Козловського "Ти хотіла", який режисував Алан Бадоєв.

Того ж року вона дебютувала в комедійному спектаклі "Допомогти так легко, або Звідки беруться діти", де грала сурогатну маму.

Маша продовжувала з'являтися на телеекранах як ведуча розважальних і ток-шоу, серед яких: "Серця трьох" на "Новому каналі", "Відверто з Машею Єфросиніною" на каналі "Україна", "Сюрприз, сюрприз!" на СТБ тощо. У 2014 році вона взяла перерву та пішла з "Нового каналу", щоб присвятити себе материнству.

У 2018 році брала участь у шоу "Танці з зірками", а пізніше була суддею на шоу "Ліга Сміху".

Маша Єфросиніна на шоу "Ліга Сміху" / Фото з інстаграму

Сім'я та діти

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим у шлюбі вже понад 20 років. Разом вони виховують двох дітей: 20-річну доньку Нану та 9-річного сина Олександра.

Маша Єфросиніна з сім'єю / Фото з інстаграму, колаж 24 Каналу

У розмові в шоу "Ебаут" Маша розповідала, що й у їхніх стосунках траплялися кризи. У 2013 році вони практично розійшлися.

Нам здалося тоді, що ми залишилися рідними людьми, близькими друзями, батьками неймовірної дівчини Нани, але шляхи наші розійшлися. Ми так стрімко розвивали наші різні кар'єри, настільки різні... Наші життя просто йшли паралельними шляхами,

— казала ведуча.

А за рік вони знову зійшлися, причому, посприяло відновленню стосунків активне інтимне життя:

Через рік ми переспали. Треба віддати йому належне, він багато для цього зробив, він зробив це красиво: це було сюрпризом, він з'явився, коли я його не очікувала, він оновився повністю і він прибрав багато факторів, які мене в ньому дуже сильно тригерили — що він неромантичний, що він скупий на слова, що він постійно зайнятий тощо. Він вибудував "сходи" до мене, і на вершині, звісно, був секс,

— ділилася Маша.

Війна і нова діяльність

На початку повномасштабного вторгнення Маша перебувала у Львові, там допомагала переселенцям. Згодом вирішила вивезти сина за кордон та повернулася вже до Києва.

Телеведуча регулярно організовувала збори коштів для допомоги жертвам війни через свій благодійний фонд. Єфросиніна активно висвітлювала події великого наступу у своїх соціальних мережах та критикувала своїх колишніх колег з Росії за їх бездіяльність та мовчанку щодо війни, розпочатої їхньою країною.

У своєму інстаграмі ведуча навіть поділилася фото, як вона виглядала на початку повномасштабного вторгнення.

Війна внесла корективи у її кар'єру та заробіток. Маша продовжувала працювати як посол ООН, займатися благодійністю та розвивала власний YouTube-канал, де веде ток-шоу з українськими зірками.

До слова, чоловік Єфросиніної з початком війни приєднався до лав ЗСУ. Як описує телеведуча, він дуже змінився і "тепер знає, що таке вбивати". Однак багато що у ньому залишилось, як раніше.

Нагадаємо, що Єфросиніна не раз ділилася, що переживає складний період, бо щодня хвилюється за життя коханого. Ведуча розповідала, що їхній з чоловіком шлюб проходить чергове випробування, тому Маші морально складно.