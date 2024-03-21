Андрій Хливнюк родом із Черкас. У підлітковому віці відвідував музичну школу, а взагалі, за освітою мав стати графічним дизайнером. Згодом пішов навчатися на перекладача в Черкаський університет — там почав грати в гурті "Мандариновий рай". Переїхав до Києва і там захопився джазом та свінгом.

Читайте також Схуднення, експерименти з образом: як змінилась Настя Каменських за 20 років кар'єри

Сусідство з гітаристом "Тартака"

Історія "Бумбоксу", як казав Андрій Хливнюк в одному з інтерв'ю, почалася зі "щасливого збігу обставин". Він винаймав квартиру разом з гітаристом гурту "Тартак" Андрієм Самойло ("Муха"). Пізніше до них приєднався діджей "Тартака" Валентин Матіюк, і вони запустили власний проєкт.

Наступного року гурт випустив дебютний альбом "Меломанія". До речі, записали вони його всього за 19 годин. За рік після дебюту з'явився другий альбом гурту — "Family Бізнес", який закріпив популярність в Україні. До слова, платівка набула "золотого" статусу — колективу вдалося продати понад 100 екземплярів. Особливої популярності "Бумбокс" набув завдяки треку "Вахтарям".

Загалом за свою історію випустив 8 студійних альбомів, чимало колаборацій з іншими артистами, серед яких — Дмитро Шнуров, Тіна Кароль, Джамала та інші. А ще, гурт випустив близько 30 кліпів.

Популярність та особисте життя

У подальші роки окрему популярність здобував і сам Хливнюк. У різні періоди він проявляв себе і як саундпродюсер, і як суддя музичного талант-шоу "Х-Фактор", і як гість популярних телешоу.

Втім, фронтмен "Бумбоксу" переконаний — ця популярність не змінила його як особистість:

Мені, звичайно, приємно, але й ніяково одночасно. Найбільше падіння було, коли мені ненадовго здалося, що я найпопулярніший артист. Популярність це картопля по-домашньому, з луком, але не на салі, а на маслі. Це важливо: смак інший виходить зовсім,

— ділився Хливнюк у коментарі виданню "Ліза".

Андрій не часто афішував своє особисте життя. У 2010 році він одружився зі студенткою-журналісткою Анною Копитовою. Незадовго до весілля у пари народився син Іван. А за три роки на світ з'явилася їхня друга дитина — донька Олександра.

У 2021 році подружжя розлучилося. Причин цього рішення ні Андрій, ні Анна не повідомляли.

Війна, ТрО та "Червона калина"

Ще з початку вторгнення Росії у 2014 році Хливнюк проявив свою позицію та відмовився від будь-яких виступів у країні-агресорці, а також на тимчасово окупованих територіях.

На початку повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк доєднався до тероборони Києва, а нині він командир екіпажу бойових дронів. За час служби навіть отримав легке поранення — потрапив під мінометний обстріл.

До слова, перші дні війни він на Софійській площі в Києві заспівав українську пісню "Ой, у лузі червона калина", яка завірусилася й облетіла весь світ. Відео побачив автор електронної музики The Kiffness й записав ремікс.

Власне, війна докорінно вплинула на музиканта. До 20-річчя "Бумбоксу" він опублікував архівне фото, зроблене ще на початку кар'єри.

І для порівняння, опублікував фото, зроблене 20 років по тому, після того, як "житуха потаскала".

Варто зазначити, що й під час війни "Бумбокс" не припинив діяльність. За два роки гурт влаштував кілька турів, аби зібрати кошти на підтримку військовослужбовців. Зокрема, торік під час світового туру гурт зібрав понад 5 мільйонів гривень на ЗСУ.