Тоді саме закінчилися знімання однієї гумористичної програми, тож телезірка з друзями відправилися відсвяткувати цю подію.

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Єфросиніна згадала вечір перед війною

За словами ведучої, у її оточенні обговорювали ймовірність великої війни. Утім. вона закликала своїх друзів не панікувати. Телезірка до останнього сподівалась, що повномасштабного вторгнення росіян не буде.

Йшли після концерту з друзями до нас на келих, розлили вино, нарізали сир. За столом почалася типова для останніх двох тижнів дискусія в стилі "Ви що, головою вдарилися? Які танки в Києві, заспокойтесь, це нісенітниця, припиніть вже паніку",

– розповіла вона.

Однак, після тієї розмови жінка задумалась про те, що варто зібрати свої документи та знайти хоча б ліхтарик.

"Раптом у мене чомусь з'являється думка, що завтра, як висплюсь, мабуть все таки зберу всі наші документи до купи. І ліхтарик якийсь пошукаю. Кажуть, має бути, хоча ні, що за дурниці знову лізуть в голову", – поділилась Маша.



Єфросиніна зізналась, що їй боляче та гірко згадувати той безтурботний вечір. Тому що з того часу вона дуже змінилась в умовах війни.

Що робила телеведуча на початку війни

Маша певний час перебувала у Львові, де допомагала біженцям. Однак, згодом вивезла свого сина за кордон, адже війна погано впливала на його емоційний стан. Згодом вона повернулась до Києва.

Також телезірка неодноразово оголошувала збори коштів на допомогу постраждалим від війни у своєму фонді. Єфросиніна поширювала правду про великий наступ у своїй соцмережах та засуджувала колишніх колег з Росії, які жодним чином не реагують на війну, яку почала їх країна.