Маша Ефросинина родом из Крыма, из города Керчь. В детские годы училась довольно прилежно, в школе была золотой медалисткой. Впоследствии пошла учиться в Киевский национальный университет имени Шевченко. По образованию она “переводчица с английского и испанского языков”, рассказывает Show 24.

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Дебют на телевидении и начало карьеры

На телевидении Маша дебютировала в 19 лет - на Первом национальном (УТ-1) в программе "Счастливый звонок". Ее заметили на "Новом канале" и пригласили вести утреннее шоу "Подъем". Там она работала вместе с Юрием Горбуновым. В своем инстаграме ведущая даже делилась архивным фото, сделанным на старте сотрудничества. К слову, в 2002 году Маша получила премию Телетриумф в номинации "Лучшее телевизионное шоу".

Тогда у Маши начали появляться комплексы относительно веса. У программе "Взрослые девочки" с Олей Поляковой ведущая призналась, что даже пыталась "закодироваться" от "лишнего" веса. Это было во время учебы в университете, когда Маша Ефросинина стрессовала из-за учебы и удаленности от родного города.

Мне было где-то 21 год. Я увидела объявление "Кодирую от лишнего веса", то есть ты приходишь, тебя закодировали и якобы она начинает таять на тебе. Я пришла, стоят шесть кресел и на них сидят люди в раз пять-шесть больше меня. Нам всем надели шапочки из ремешков. И тут вышла главная "жрица", она была похожа на героиню из "Семейки Адамсов". Она проходила, выбирала кого-то взглядом и кричала: "Ты больше никогда не хочешь есть" и все люди отключались,

— делилась ведущая.

Маша Ефросинина на старте карьеры / Фото из Инстаграма

С началом работы на телевидении ей удалось радикально изменить имидж. Ведущая до сих пор активно занимается спортом и йогой.

Маша Ефросинина в спортзале / Фото из Инстаграма

Расцвет карьеры

После успешного дебюта Маша начала активно сотрудничать с другими телеканалами. Стоит отметить, что в карьере ведущей было и сотрудничество с российскими каналами. Она также участвовала в одном из эфиров британского утреннего шоу "Big Breakfast". Была задействована в проектах "Линия конфликта" на ICTV, "Звездный дуэт", "Один в поле" на канале Интер, "Модный приговор" на Интере.

В 2005 году Ефросинина была ведущей "Евровидения", которое запомнилось украинцам победой певицы Русланы.

Маша Ефросинина ведущая "Евровидения" 2005 / Фото: JetSetter

Ефросинина как актриса

Маша несколько раз появлялась как актриса в фильмах и клипах. Ее первая роль была в сериале "5 минут до метро" 2006 года, где она сыграла журналистку. в 2007 году Маша снялась в клипе Виталия Козловского "Ты хотела", который режиссировал Алан Бадоев.

В том же году она дебютировала в комедийном спектакле "Помочь так легко, или Откуда берутся дети", где играла суррогатную маму.

Маша продолжала появляться на телеэкранах как ведущая развлекательных и ток-шоу, среди которых: "Сердца трех" на "Новом канале", "Откровенно с Машей Ефросининой" на канале "Украина", "Сюрприз, сюрприз!" на СТБ и др. В 2014 году она взяла перерыв и ушла с "Нового канала", чтобы посвятить себя материнству.

В 2018 году участвовала в шоу "Танцы со звездами", а позже была судьей на шоу "Лига Смеха".

Маша Ефросинина на шоу "Лига Смеха" / Фото из инстаграма

Семья и дети

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым в браке уже более 20 лет. Вместе они воспитывают двоих детей: 20-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Александра.

Маша Ефросинина с семьей / Фото из инстаграма, коллаж 24 Канала

В разговоре в шоу "Эбаут" Маша рассказывала, что и в их отношениях случались кризисы. В 2013 году они практически разошлись.

Нам показалось тогда, что мы остались родными людьми, близкими друзьями, родителями невероятной девушки Наны, но пути наши разошлись. Мы так стремительно развивали наши разные карьеры, настолько разные... Наши жизни просто шли параллельными путями,

— говорила ведущая.

А через год они снова сошлись, причем, поспособствовала восстановлению отношений активная интимная жизнь:

Через год мы переспали. Надо отдать ему должное, он много для этого сделал, он сделал это красиво: это было сюрпризом, он появился, когда я его не ожидала, он обновился полностью и он убрал много факторов, которые меня в нем очень сильно тригерили - что он неромантичный, что он скупой на слова, что он постоянно занят и тому подобное. Он выстроил "лестницу" ко мне, и на вершине, конечно, был секс,

— делилась Маша.

Война и новая деятельность

В начале полномасштабного вторжения Маша находилась во Львове, там помогала переселенцам. Впоследствии решила вывезти сына за границу и вернулась уже в Киев.

Телеведущая регулярно организовывала сборы средств для помощи жертвам войны через свой благотворительный фонд. Ефросинина активно освещала события большого наступления в своих социальных сетях и критиковала своих бывших коллег из России за их бездействие и молчание относительно войны, начатой их страной.

В своем инстаграме ведущая даже поделилась фото, как она выглядела в начале полномасштабного вторжения.

Война внесла коррективы в ее карьеру и заработок. Маша продолжала работать как посол ООН, заниматься благотворительностью и развивала собственный YouTube-канал, где ведет ток-шоу с украинскими звездами.

К слову, муж Ефросининой с началом войны присоединился в ряды ВСУ. Как описывает телеведущая, он очень изменился и "теперь знает, что такое убивать". Однако многое в нем осталось, как раньше.

Напомним, что Ефросинина не раз делилась, что переживает сложный период, потому что ежедневно волнуется за жизнь любимого. Ведущая рассказывала, что их с мужем брак проходит очередное испытание, поэтому Маше морально сложно.