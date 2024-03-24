Юлія Саніна народилася в Києві. Її батьки — музиканти, тож з раннього віку Юлія займалася співом, передає Show 24. Вперше вона виступила на сцені у три роки — в супроводі ансамблю, яким керував її батько.

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Батьки-музиканти й рання кар'єра

У ранньому віці Юлія виступала в дитячих гуртах, а також співала сольно. Навчалася у музичній школі.

Вперше на телебаченні майбутня фронтвумен гурту The Hardkiss "засвітилась" у 2006 році. Тоді вона була учасницею телевізійного шоу "Хочу бути зіркою" на "1+1", де дійшла до фіналу.

Того ж року стала солісткою гурту "Sister Siren".

Юлія Саніна у дитинстві / Джерело фото: Telegraf

Вищу освіту вона здобула в КНУ імені Тараса Шевченка, де вивчала фольклористику.

Пам'ятаю, для мене час вступних іспитів був, мабуть, найбільш нервовим періодом у моєму житті! Враховуючи, що я подавалася одразу до 4 вишів. Вступила до трьох (Могилянка бюджет, Шева контракт і один приватний виш), в КПІ здала один іспит, а далі не пішла, нерви не витримали:) обрала Шевченка і закінчила доволі успішно,

— писала Саніна у своєму Інстаграмі.

Юлія Саніна у виші / Скриншот з Інстаграму

Створення The Hardkiss та експерименти з образом

В університетські роки Юлія часто записувала бек-вокальні партії для українських і російських артистів. Згодом познайомилася з музичним продюсером Валерієм Бебком, який працював на телеканалі "MTV Україна". Разом вони заснували дует "Val & Sanina" та випустили кілька треків.

У 2011 році їхній дует переріс у новий проєкт — утворився гурт The Hardkiss, який мав уже зовсім інший імідж та звучання. Дебютував гурт з піснею "Babylon". За рік гурт стрімко набув популярності не лише в Україні, а й за кордоном.

Вже тоді Саніна активно експериментувала зі сценічними образами.

Співачка ніколи не приховувала своєї любові до перевтілень як на сцені й на обкладинках журналів, так і в повсякденні.

Юлія Саніна у 2013 році / Скриншот з Інстаграму

Яскраві образи Юлії Саніної / Скриншот з Інстаграму

Образ Саніної на презентації альбому "Залізна ластівка" / Скриншот з Інстаграму

The Hardkiss / Скриншот з Інстаграму

Участь у телешоу

Після участі в нацвідборі на "Євробачення" у 2016 році The Hardkiss був на піку своєї популярності, а Саніну запрошували на різні телевізійні шоу. Зокрема, у 2016 році вона була у складі журі на талант-шоу "Х-Фактор".

Юлія Саніна на "Х-Фактор" / Скриншот з Інстаграму

У 2017 році Юлія Саніна озвучила Смурфіквітку в українській версії мультфільму "Смурфики: Загублене містечко" та взяла участь у третьому сезоні ігрового шоу "Суперінтуїція". У грудні того ж року The Hardkiss виступили у фіналі шоу "Топмодель по-українськи".

У 2018 році гурт проводжав українську паралімпійську команду на зимові ігри, а Юлія з'явилася як зіркова гостя в шоу "Зважені та щасливі" та знову у "Топ-модель по-українськи". 12 грудня 2019 року вийшла спільна пісня Саніної та Тіни Кароль "Вільна", що стала саундтреком до фільму "Віддана".

Юлія Саніна та Тіна Кароль, обкладинка до треку "Вільна" / Фото зі Spotify

У професії успіх — можливість займатися улюбленою справою і заробляти гроші на життя. В цьому я успішна. Щоби нормально почуватися, мені не потрібно займатися паралельно ще чимось. І, крім того, я маю можливість вибирати, що я хочу, а чого не хочу, не пояснюючи нікому,

— розповідала Саніна в одному з інтерв'ю.

До речі, на 10-ту річницю The Hardkiss, що відбулася у 2021 році, Саніна показала, як змінювався колектив з моменту заснування.

Особисте життя

Знайомство з продюсером і гітаристом гурту Валерієм Бебком переросло для Юлії не лише в музичну співпрацю, а й у романтичні стосунки. Вони стали парою у 2009 році, а за два роки одружилися.

Юлія Саніна та Валерій Бебко. Джерело фото: Telegraf

Весілля Юлії Саніної та Валерія Бебка / Фото з Інстаграму

У 2015 році на світ з'явився їхній первісток — син Данило.

У житті успіх — талант мати сім’ю. Нам це вдається. Ми з Валом народили дитину. Не можу сказати, що я в цьому успішна на 100%, бо хотілося б більше часу проводити з родиною, але я не могла відмовитися від цього жіночого щастя, як це роблять багато співачок. Це було вище за мене, тому намагаюся все це поєднувати,

— зізнавалася співачка в інтерв'ю The Ukrainians.

Сім'я Юлії Саніної / Фото з Інстаграму

Подружжя провело у шлюбі вже понад 12 років. Свого часу навіть ширилися чутки про кризу в стосунках Юлії та Валерія. Юлія Саніна розповідала, що вони з чоловіком Валом Бебком ледь не розлучилися. Проте подолати кризу їм допомогли відверті розмови: "На наших з Валом стосунках тримається все: гурт, дім, сім'я. Ми над цим працюємо в першу чергу".

Сама ж вона не раз зізнавалася, що досить ревнива у стосунках.

Початок війни й діяльність гурту

Артистка зізнавалася, що за час повномасштабної війни вона подорослішала. А ще, почала значно більше часу проводити з сином.

Під час війни Саніна продовжила вести публічну діяльність. Гурт записав ще кілька пісень, а сама співачка разом із Джамалою та Тарасом Тополею до трійки журі Національного відбору на "Євробачення 2023", а пізніше ще й стала ведучою конкурсу.

Юлія Саніна ведуча на "Євробаченні 2023" / Джерело фото: Vogue UA

Нині Юлія готується до всеукраїнського туру. Однак, він пройде без чоловічого складу гурту. Через це серед шанувальників поширилися чутки, що вони виїхали разом зі співачкою, коли та була ведучою на "Євробаченні", і не повернулися назад.

Втім, підтверджень цього поки немає. Попри це, гурт виступатиме в європейському турі, що стартує з березня в Бельгії.