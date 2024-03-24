Юлия Санина родилась в Киеве. Ее родители - музыканты, поэтому с раннего возраста Юлия занималась пением, передает Show 24. Впервые она выступила на сцене в три года - в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец.

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Родители-музыканты и ранняя карьера

В раннем возрасте Юлия выступала в детских группах, а также пела сольно. Училась в музыкальной школе.

Впервые на телевидении будущая фронтвумен группы The Hardkiss "засветилась" в 2006 году. Тогда она была участницей телевизионного шоу "Хочу быть звездой" на "1+1", где дошла до финала.

В том же году стала солисткой группы "Sister Siren".

Юлия Санина в детстве / Источник фото: Telegraf

Высшее образование она получила в КНУ имени Тараса Шевченко, где изучала фольклористику.

Помню, для меня время вступительных экзаменов было, пожалуй, самым нервным периодом в моей жизни! Учитывая, что я подавалась сразу в 4 вуза. Поступила в три (Могилянка бюджет, Шева контракт и один частный вуз), в КПИ сдала один экзамен, а дальше не пошла, нервы не выдержали :) выбрала Шевченко и закончила довольно успешно,

— писала Санина в своем Инстаграме.

Юлия Санина в вузе / Скриншот из Инстаграма

Создание The Hardkiss и эксперименты с образом

В университетские годы Юлия часто записывала бэк-вокальные партии для украинских и российских артистов. Впоследствии познакомилась с музыкальным продюсером Валерием Бебко, который работал на телеканале "MTV Украина". Вместе они основали дуэт "Val & Sanina" и выпустили несколько треков.

В 2011 году их дуэт перерос в новый проект - образовалась группа The Hardkiss, которая имела уже совсем другой имидж и звучание. Дебютировала группа с песней "Babylon". За год группа стремительно приобрела популярность не только в Украине, но и за рубежом.

Уже тогда Санина активно экспериментировала со сценическими образами.

Певица никогда не скрывала своей любви к перевоплощениям как на сцене и на обложках журналов, так и в повседневной жизни.

Юлия Санина в 2013 году / Скриншот из Инстаграма

Яркие образы Юлии Саниной / Скриншот из Инстаграма

Образ Саниной на презентации альбома "Железная ласточка" / Скриншот из Инстаграма

The Hardkiss / Скриншот из Инстаграма

Участие в телешоу

После участия в нацотборе на "Евровидение" в 2016 году The Hardkiss был на пике своей популярности, а Санину приглашали на различные телевизионные шоу. В частности, в 2016 году она была в составе жюри на талант-шоу "Х-Фактор".

Юлия Санина на "Х-Фактор" / Скриншот из Инстаграма

В 2017 году Юлия Санина озвучила Смурфиквитку в украинской версии мультфильма "Смурфики: Затерянный городок" и приняла участие в третьем сезоне игрового шоу "Суперинтуиция". В декабре того же года The Hardkiss выступили в финале шоу "Топ-модель по-украински".

В 2018 году группа провожал украинскую паралимпийскую команду на зимние игры, а Юлия появилась как звездная гостья в шоу "Зважені та щасливі" и снова в "Топ-модель по-украински". 12 декабря 2019 года вышла совместная песня Саниной и Тины Кароль "Вільна", ставшая саундтреком к фильму "Віддана".

Юлия Санина и Тина Кароль, обложка к треку "Вільна" / Фото со Spotify

В профессии успех - возможность заниматься любимым делом и зарабатывать деньги на жизнь. В этом я успешна. Чтобы нормально чувствовать себя, мне не нужно заниматься параллельно еще чем-то. И, кроме того, я имею возможность выбирать, что я хочу, а чего не хочу, не объясняя никому,

- рассказывала Санина в одном из интервью.

Кстати, на 10-ю годовщину The Hardkiss, состоявшейся в 2021 году, Санина показала, как менялся коллектив с момента основания.

Личная жизнь

Знакомство с продюсером и гитаристом группы Валерием Бебко переросло для Юлии не только в музыкальное сотрудничество, но и в романтические отношения. Они стали парой в 2009 году, а через два года поженились.

Юлия Санина и Валерий Бебко. Источник фото: Telegraf

Свадьба Юлии Саниной и Валерия Бебко / Фото из Инстаграма

В 2015 году на свет появился их первенец — сын Даниил.

В жизни успех — талант иметь семью. Нам это удается. Мы с Валом родили ребенка. Не могу сказать, что я в этом успешна на 100%, потому что хотелось бы больше времени проводить с семьей, но я не могла отказаться от этого женского счастья, как это делают многие певицы. Это было выше меня, поэтому стараюсь все это совмещать,

— признавалась певица в интервью The Ukrainians.

Семья Юлии Саниной / Фото из Инстаграма

Супруги провели в браке уже более 12 лет. В свое время даже ходили слухи о кризисе в отношениях Юлии и Валерия. Юлия Санина рассказывала, что они с мужем Валом Бебко едва не расстались. Однако преодолеть кризис им помогли откровенные разговоры: "На наших с Валом отношениях держится все: группа, дом, семья. Мы над этим работаем в первую очередь".

Сама же она не раз признавалась, что довольно ревнива в отношениях.

Начало войны и деятельность группы

Артистка признавалась, что за время полномасштабной войны она повзрослела. А еще, начала значительно больше времени проводить с сыном.

Во время войны Санина продолжила вести публичную деятельность. Группа записала еще несколько песен, а сама певица вместе с Джамалой и Тарасом Тополей в тройку жюри Национального отбора на "Евровидение 2023", а позже еще и стала ведущей конкурса.

Юлия Санина ведущая на "Евровидении 2023" / Источник фото: Vogue UA

Сейчас Юлия готовится к всеукраинскому туру. Однако, он пройдет без мужского состава группы. Из-за этого среди поклонников распространились слухи, что они выехали вместе с певицей, когда та была ведущей на "Евровидении", и не вернулись обратно.

Впрочем, подтверждений этого пока нет. Несмотря на это, группа будет выступать в европейском туре, что стартует с марта в Бельгии.