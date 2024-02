Show 24 зібрав, що відомо про Валерія Бебка та його вклад у знаменитий гурт The Hardkiss. Та розібрав, чому пішли чутки про те, що чоловік співачки ховається за кордоном.

Що відомо про Валерія Бебка

Валерій Бебко найперше розвивався у сфері режисури. Він вивчав мистецтво у Центральному коледжі мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна в Лондоні, де створив кілька короткометражних фільмів. Коли повернувся до Києва, то працював над кліпами українських артистів.

Вал Бебко познайомився з Юлією Саніною у 2008 році, коли вона займалась журналістикою. Через три роки вони створили російськомовний попдует Val & Sanina. Згодом гурт змінив назву на The Hardkiss, стиль змінився з попмузики на попрок й електро, а пісні вони стали виконувати здебільшого англійською. До кінця року музиканти випустили кілька пісень та два кліпи.

Вже наступного року гурт підписав контракт з лейблом Sony BMG та здобув популярність в Україні й за корндоном, особливо після роботи Dance With Me. У 2012 The Hardkiss отримав дві нагороди на музичній премії YUNA, серед яких – "Найкращий відеокліп". Цю нагороду колектив отримав за кліп Make-Up, режисером якого власне був Вал Бебко.

The Hardkiss – Make-Up: дивіться відео онлайн

Зауважимо, у 2011 році Валерій Бебко та Юлія Саніна зіграли весілля. Через 4 роки у них народився син Данило.



Валерій Бебко та Юлія Саніна у 2011 / Фото з інстаграму Вала Бебка

Де зараз Вал Бебко

Говорити про Валерія Бебка в соцмережах стали після чуток про розлучення, що поширилися наприкінці минулого року. Представник гурту тоді відповів, що ця інформація неправдива.

На сьогодні немає українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії,

– сказав менеджер Єгор Кір'янов.

Зараз Юлія Саніна готується до всеукраїнського туру. Ці концерти проходитимуть без учасників The Hardkiss, тобто й без її чоловіка Вала Бебко. Фронтвумен пояснила це рішення тим, що це буде особлива програма, яка не притаманна хлопцям.

"Я приїду зі спеціальною програмою. Це буде дещо інше. Рояль, віолончель, саксофон, пісні The Hardkiss. Це скоріше моє, ніж хлопців. Це Special Kiss – ніжна програма для камерних маленьких залів – там, де ми зможемо бути впевнені в безпеці людей. Це єдиний формат, на який я зважилася. Але я зважилася", – розповідала зірка.

Такі заяви спричинили чутки про те, що Вал Бебко переховується за кордоном, як і інші учасники гурту. Про це також міркував ведучий "Люкс ФМ" Артур Адамов. На його думку, продюсер колективу міг виїхати з України напередодні Євробачення-2023, де ведучою була його дружина. Юлія Саніна додому повернулась, а її чоловік – ні.

Вона приїхала, походила по телебаченні, презентувала свою нову пісню, а його немає. Вона оголошує, що гурт The Hardkiss їде в тур. Усі такі: "Ну а Вал де?". А Вала немає. Вона каже: "Ми робимо акустику". І таким чином вони вирішили якось не залучати чоловіків з гурту, які саме зараз, напевно, перебувають за кордоном,

– міркував ведучий.

Ще одним доказом того, що Валерій не в Україні, є недавній кліп The Hardkiss на пісню "Тільки там". У цій відеороботі є кадри Києва, ролики з концертів та репетицій. Його, скоріш за все, знімали за кордоном – і у ньому є всі учасники гурту.

The Hardkiss – "Тільки там": дивіться відео онлайн

Утім ведуча Міла Єрємєєва вирішила, що не варто обговорювати одні чутки. Адже Юлія Саніна завжди виходила на перший план і представляла гурт.

І справді, офіційних доказів того, де перебуває зірковий чоловік, немає. До того ж Вал не надто активний у соцмережах: його останній допис датувався січнем 2023, коли в гурту вийшов кліп "Маяк". Але варто зауважити, що увесь гурт виступатиме в європейському турі, що стартує з березня та Бельгії.



Європейський тур The Hardkiss на пісню "Тільки там" / Фото з інстаграму Юлії Саніної