З'ясувалося, що чутки про розлучення не відповідають дійсності. Представник гурту The Hardkiss наголосив, що у кожного українця зараз складний період, але зіркове подружжя не має намірів розривати шлюб.

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Юлія Саніна прокоментувала чутки про розлучення

Популярний блогер-пліткар Богдана Беспалова заявив, що співачка та Вал Бабко, креативний продюсер і гітарист The Hardkiss, зараз переживають бурхливий період у своїх стосунках і балансують на межі розлучення. Втім, виявилося, що це неправда.

Сьогодні немає українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії,

– зазначив представник гурту Єгор Кир'янов.

Раніше пара вже переживала сімейну кризу

У квітні Юлія Саніна розповідала, що вони з чоловіком Валом Бебком ледь не розлучилися. Проте подолати кризу їм допомогли відверті розмови: "На наших з Валом стосунках тримається все: гурт, дім, сім'я. Ми над цим працюємо в першу чергу".

Цікаво, що виконавиця відверто зізналася, що дуже ревнива. Вона вважає, що іноді це навіть корисно, але, за її словами, над ревністю треба працювати, аби вона не псувала стосунки.



Юлія Саніна та музиканти гурту / Фото з інстаграму співачки

Стосунки Юлії та Валерія