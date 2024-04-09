Це страшно, – Wellboy чесно зізнався, чи вживає наркотики
Джерело:"Люкс ФМ"
Співаку Wellboy приписали чутки про наркозалежність. Користувачі зробили такі припущення через нестабільність його емоційного стану. Артист вже встиг чесно відповісти на такі заяви.
До того ж виконавець назвав причину різкої зміни його душевного самопочуття. За словами співака, коли він це зрозумів, то стало набагато легше жити.
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Чи вживав Wellboy наркотики
Артист одразу запевнив, що всі чутки – це наклеп та брехня. Він ніколи не приймав наркотичні препарати і нікому цього не радить робити.
Ні, я ніколи не вживав наркотики. І нікому не раджу. Це страшно,
– поставив крапку музикант.
До того ж Wellboy пояснив причину різкої зміни його емоційного стану. Артист дуже піддається впливу інших людей. Тому, він дуже ретельно обирає друзів та кого підпустити до тісного кола спілкування.
Мій стан залежить від людей. Якщо вони на мене якось впливають, то мій настрій змінюється. На жаль, не покращується. Тому я ретельно підходжу до вибору кола свого спілкування. У мене не так багато друзів. Не так багато людей, до яких можу прислуховуватися. Моя порада: шукайте собі своїх людей, які б не робили вам емоційні гойдалки,
– зізнався музикант.
Також виконавець звертався за допомогою до психолога. Пройдений курс та антидепресанти значно покращили емоційний стан артиста.
Інтерв'ю Wellboy: дивіться відео онлайн
Останні новини про Wellboy
- У 2023 році артист припинив співпрацю з музичним лейблом Papa Music. Причиною стала дотичність одного із засновників лейблу до продюсера втікача Юрія Бардаша. Сам лейбл спростував цю інформацію через подачу заяви на самих себе до Служби Безпеки України.
- Співаку через це довелося змінити сценічне ім'я на Anton Velboi. Водночас він виконувати пісні, які належали Papa Music. У відповідь лейбл подав на артиста до суду й виграв його. Wellboy має сплатити Papa Music 300 тисяч доларів до 2028 року.
- Однак, конфлікт вдалося вирішити. Артист має відпрацювати з лейблом ще 3-4 роки, як це було зазначено в угоді.
- Також у березні артист привідкрив завісу стосунків зі своєю дівчиною Яною Савченко. Вони разом вже близько року, а познайомилися на зйомках кліпу на пісню "Додому". Тоді дівчина працювала там як стилістка. Співак вже встиг познайомити Яну з мамою, якій вона дуже сподобалася.