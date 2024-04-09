Це страшно, – Wellboy чесно зізнався, чи вживає наркотики

Співаку Wellboy приписали чутки про наркозалежність. Користувачі зробили такі припущення через нестабільність його емоційного стану. Артист вже встиг чесно відповісти на такі заяви.

До того ж виконавець назвав причину різкої зміни його душевного самопочуття. За словами співака, коли він це зрозумів, то стало набагато легше жити.

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Чи вживав Wellboy наркотики

Артист одразу запевнив, що всі чутки – це наклеп та брехня. Він ніколи не приймав наркотичні препарати і нікому цього не радить робити.

Ні, я ніколи не вживав наркотики. І нікому не раджу. Це страшно,

– поставив крапку музикант.

До того ж Wellboy пояснив причину різкої зміни його емоційного стану. Артист дуже піддається впливу інших людей. Тому, він дуже ретельно обирає друзів та кого підпустити до тісного кола спілкування.

Мій стан залежить від людей. Якщо вони на мене якось впливають, то мій настрій змінюється. На жаль, не покращується. Тому я ретельно підходжу до вибору кола свого спілкування. У мене не так багато друзів. Не так багато людей, до яких можу прислуховуватися. Моя порада: шукайте собі своїх людей, які б не робили вам емоційні гойдалки,

– зізнався музикант.

Також виконавець звертався за допомогою до психолога. Пройдений курс та антидепресанти значно покращили емоційний стан артиста.

Інтерв'ю Wellboy: дивіться відео онлайн

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