Як відомо, Артем довгий час перебував у стосунках з дівчиною на ім'я Даша. Вперше її помітили у кліпі артиста на пісню "МояНочь".
До слова Коли того не чекаєш, – Дімопулос після розлучення заговорила про нові стосунки
Чи Пивоваров досі холостяк
Цікаво, що мережею досі ширяться чутки про нібито одруження Артема з тою ж самою Дашею. Артист вирішив привідкрити завісу та відповів, чи зайняте його серце.
Планів дуже багато,
– загадково сказав Пивоваров.
До того ж на його руці журналістка помітила каблучку на правій руці. Артем пояснив, що це просто аксесуар і нічого більше не означає.
Інтерв'ю Артема Пивоварова: дивіться відео онлайн
Водночас Даша нещодавно поділилася світлинами, де можна розгледіти каблучку на її лівій руці. Тому, не виключено, що пара таки могла таємно одружитися.
Ймовірна дівчина Пивоварова з каблучкою на правій руці / Фото з інстаграму Даші
Чутки про одруження Даші з Пивоваровим досі не підтверджені / Фото з інстаграму дівчини
Що відомо про особисте життя Пивоварова
- У 2017 році Артем випустив кліп на композицію "МояНочь", де серед чималої кількості дівчат можна було побачити й обраницю зірки, саме з нею він і цілувався.
- Пізніше, Артем підтвердив журналістам, що Даша Чередниченко – його кохана, і співак планує познайомити публіку з його другою половинкою.
- Артист наголосив, що ніколи не приховував її від публіки й викладав спільні фото в соцмережах.