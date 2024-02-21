Артист поділився, що його ідея достроково припинити співпрацю з лейблом була "імпульсивною". Зараз він переосмислив цю ситуацію.

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Wellboy висловився про конфлікт з Papa Music

За словами Антона, попри певні непорозуміння, він знайшов спільну мову з музичним лейблом. Вони мали перемовини з продюсером компанії, під час яких вирішили відновити співпрацю.

Мені складно самому, і їм без мене складно. І варіантів інших не було. Навіщо ці чвари та сварки. Ми сіли, подумали й вирішили продовжувати працювати й робити так, як ми домовилися,

– сказав він.

Наразі Антону буде потрібно відпрацювати з музичним лейблом ще 3-4 роки, як це було вказано в минулій угоді. Утім, деякі умови змінили на більш вигідні. Тож наразі Вельбой працює з продюсером як партнери.

Старий контракт відпрацьовую, бо він у мене на сім років. І ще залишилося три чи чотири. Але на інших умовах щодо відсотків та щодо співпраці, команди й творчих моментів. Бо мені головне, щоб комфортно працювати,

– розтлумачив виконавець.

Також Антон розв'язав питання щодо виплати лейблу 300 тисяч доларів за незаконне виконання треків Papa Music. Тепер співак не повинен виплачувати цю суму.

Виявилось, що під час конфлікт з лейблом, Вельбоя підтримував співак Віталій Козловський. Він передав поради хлопцю через інших людей.

Найчастіше мені згадували Козловського. Віталій навіть якось мені через людей передавав настанови. Типу, щоб я тримався, мирно домовлявся та все було чітко,

– додала зірка.

Інтерв'ю Антона Вельбоя: дивіться відео онлайн

З чого почався скандал Wellboy та Papa Music