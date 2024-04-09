Это страшно, – Wellboy честно признался, употребляет ли наркотики
Источник:"Люкс ФМ"
Певцу Wellboy приписали слухи о наркозависимости. Пользователи сделали такие предположения из-за нестабильности его эмоционального состояния. Артист уже успел честно ответить на такие заявления.
К тому же исполнитель назвал причину резкого изменения его душевного самочувствия. По словам певца, когда он это понял, то стало намного легче жить.
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Употреблял ли Wellboy наркотики
Артист сразу заверил, что все слухи – это клевета и ложь. Он никогда не принимал наркотические препараты и никому этого не советует делать.
Нет, я никогда не употреблял наркотики. И никому не советую. Это ужасно,
– поставил точку музыкант.
К тому же Wellboy объяснил причину резкого изменения его эмоционального состояния. Артист очень поддается влиянию других людей. Поэтому, он очень тщательно выбирает друзей и кого подпустить к тесному кругу общения.
Мое состояние зависит от людей. Если они на меня как-то влияют, то мое настроение меняется. К сожалению, не улучшается. Поэтому я тщательно подхожу к выбору круга своего общения. У меня не так много друзей. Не так много людей, к которым могу прислушиваться. Мой совет: ищите себе своих людей, которые бы не делали вам эмоциональные качели,
– признался музыкант.
Также исполнитель обращался за помощью к психологу. Пройденный курс и антидепрессанты значительно улучшили эмоциональное состояние артиста.
Интервью Wellboy: смотрите видео онлайн
Последние новости о Wellboy
- В 2023 году артист прекратил сотрудничество с музыкальным лейблом Papa Music. Причиной стала причастность одного из основателей лейбла к продюсеру беглеца Юрию Бардашу. Сам лейбл опроверг эту информацию через подачу заявления на самих себя в Службу безопасности Украины.
- Певцу из-за этого пришлось изменить сценическое имя на Anton Velboi. В то же время он исполнять песни, которые принадлежали Papa Music. В ответ лейбл подал на артиста в суд и выиграл его. Wellboy должен заплатить Papa Music 300 тысяч долларов до 2028 года.
- Однако, конфликт удалось решить. Артист должен отработать с лейблом еще 3-4 года, как это было указано в соглашении.
- Также в марте артист приоткрыл завесу отношений со своей девушкой Яной Савченко. Они вместе уже около года, а познакомились на съемках клипа на песню "Домой". Тогда девушка работала там как стилист. Певец уже успел познакомить Яну с мамой, которой она очень понравилась.