Это страшно, – Wellboy честно признался, употребляет ли наркотики

Певцу Wellboy приписали слухи о наркозависимости. Пользователи сделали такие предположения из-за нестабильности его эмоционального состояния. Артист уже успел честно ответить на такие заявления.

К тому же исполнитель назвал причину резкого изменения его душевного самочувствия. По словам певца, когда он это понял, то стало намного легче жить.

К слову Заметили с обручальным кольцом: Артем Пивоваров впервые заговорил о женитьбе

Употреблял ли Wellboy наркотики

Артист сразу заверил, что все слухи – это клевета и ложь. Он никогда не принимал наркотические препараты и никому этого не советует делать.

Нет, я никогда не употреблял наркотики. И никому не советую. Это ужасно,

– поставил точку музыкант.

К тому же Wellboy объяснил причину резкого изменения его эмоционального состояния. Артист очень поддается влиянию других людей. Поэтому, он очень тщательно выбирает друзей и кого подпустить к тесному кругу общения.

Мое состояние зависит от людей. Если они на меня как-то влияют, то мое настроение меняется. К сожалению, не улучшается. Поэтому я тщательно подхожу к выбору круга своего общения. У меня не так много друзей. Не так много людей, к которым могу прислушиваться. Мой совет: ищите себе своих людей, которые бы не делали вам эмоциональные качели,

– признался музыкант.

Также исполнитель обращался за помощью к психологу. Пройденный курс и антидепрессанты значительно улучшили эмоциональное состояние артиста.

Интервью Wellboy: смотрите видео онлайн

Последние новости о Wellboy