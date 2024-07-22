У 90-ті був важкий період, – Зеленський розповів про батьків і розкрив їхні методи виховання

Президент України Володимир Зеленський відверто висловився про свою родину. Лідер країни розповів, як його виховували батьки.

Водночас очільник держави поділився, що рідні сильно вплинули на формування його характеру. Чоловік вдячний своїм батькам за це.

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Володимир зазначив, що походить зі звичайної сім'ї, яка не була ніколи багатою. Зеленському довелося швидко подорослішати та фінансово допомагати мамі й батьку.

У 90-ті був важкий період. Такі родини були не багатими. Ти мусив працювати. Тож я повинен був працювати. Вчитися і працювати,

– підкреслив президент.

За словами лідера країни, ті часи спонукали його стати більш чесним і працьовитим. Водночас виховання батьків сприяло розвитку патріотизму у Володимира та любові до рідних. Попри те, що Зеленський не назвав би себе особливою людиною, він вдячний мамі й татові за можливість вступити на юриста та здобути належну освіту.

Я вважаю, що я дуже відповідальний. Я не можу погано виконувати свою роботу. Батьки були іноді дуже суворими зі мною. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей, але я мав багато вчитися, читати правильні книжки й мати цінності звичайних нормальних людей,

– зауважив політик.

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Римма та Олександр Зеленські проживають у Кривому Розі, що на Дніпровщині. Раніше мати Володимира працювала інженером, а батько – науковцем.

Нагадаємо, у 2003 році Володимир Зеленський одружився з Оленою Зеленською. Наразі подружжя має двох дітей – доньку-студентку Олександру та сина-школяра Кирила. Через повномасштабне вторгнення Володимир рідко бачиться з дітьми та дружиною.