Дружина Володимира Зеленського вважає, що почуття гумору є важливою рисою людини. Зокрема, її коханого.

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Водночас вона переконана, що вміє жартувати на рівних з президентом.

Ми багато років працювали разом, і я була автором скетчів і багатьох гумористичних програм, у яких він знімався. Тому мені здається, що ми можемо з ним бути на рівних у цьому сенсі,

– зауважила дружина Зеленського.

Олена додала, що дуже радіє, коли їй вдається розсмішити коханого, оскільки це допомагає йому на деякий час відволіктися від "страшної реальності".

Інтерв'ю з Оленою Зеленською: дивіться відео онлайн

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