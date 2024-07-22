Водночас очільник держави поділився, що рідні сильно вплинули на формування його характеру. Чоловік вдячний своїм батькам за це.

Цікаво Ми можемо з ним бути на рівних, – Олена Зеленська висловилася про почуття гумору президента

Володимир зазначив, що походить зі звичайної сім'ї, яка не була ніколи багатою. Зеленському довелося швидко подорослішати та фінансово допомагати мамі й батьку.

У 90-ті був важкий період. Такі родини були не багатими. Ти мусив працювати. Тож я повинен був працювати. Вчитися і працювати,

– підкреслив президент.

За словами лідера країни, ті часи спонукали його стати більш чесним і працьовитим. Водночас виховання батьків сприяло розвитку патріотизму у Володимира та любові до рідних. Попри те, що Зеленський не назвав би себе особливою людиною, він вдячний мамі й татові за можливість вступити на юриста та здобути належну освіту.

Я вважаю, що я дуже відповідальний. Я не можу погано виконувати свою роботу. Батьки були іноді дуже суворими зі мною. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей, але я мав багато вчитися, читати правильні книжки й мати цінності звичайних нормальних людей,

– зауважив політик.

Володимир Зеленський про своїх батьків: дивіться відео онлайн

Для довідки! Римма та Олександр Зеленські проживають у Кривому Розі, що на Дніпровщині. Раніше мати Володимира працювала інженером, а батько – науковцем.

Нагадаємо, у 2003 році Володимир Зеленський одружився з Оленою Зеленською. Наразі подружжя має двох дітей – доньку-студентку Олександру та сина-школяра Кирила. Через повномасштабне вторгнення Володимир рідко бачиться з дітьми та дружиною.