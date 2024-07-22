В то же время глава государства поделился, что родные сильно повлияли на формирование его характера. Мужчина благодарен своим родителям за это.

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Владимир отметил, что происходит из обычной семьи, которая не была никогда богатой. Зеленскому пришлось быстро повзрослеть и финансово помогать маме и отцу.

В 90-е был тяжелый период. Такие семьи были не богатыми. Ты должен был работать. Поэтому я должен был работать. Учиться и работать,

– подчеркнул президент.

По словам лидера страны, те времена побудили его стать более честным и трудолюбивым. В то же время воспитание родителей способствовало развитию патриотизма у Владимира и любви к родным. Несмотря на то, что Зеленский не назвал бы себя особым человеком, он благодарен маме и папе за возможность получить надлежащее образование.

Я считаю, что я очень ответственный. Я не могу плохо выполнять свою работу. Родители были иногда очень строгими со мной. Я ходил в школу, как много разных обычных детей, но я должен был много учиться, читать правильные книги и иметь ценности обычных нормальных людей,

– отметил политик.

Владимир Зеленский о своих родителях: смотрите видео онлайн

Для справки! Римма и Александр Зеленские проживают в Кривом Роге, что в Днепровской области. Ранее мать Владимира работала инженером, а отец – ученым.

Напомним, в 2003 году Владимир Зеленский женился на Елене Зеленской. Сейчас супруги имеют двоих детей – дочь-студентку Александру и сына-школьника Кирилла. Из-за полномасштабного вторжения Владимир редко видится с детьми и женой.