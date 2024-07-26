24-річна дівчина розкрила свій термін вагітності. Вона перебуває на 20-му тижні, тому тепер вирішила розповісти, як дізналася про своє материнство.

Цікаво Надія Мейхер вперше за довгий час показалася в мережі й розсекретила, де перебуває

Катерина запевнила, що зробила тест на вагітність на дуже ранньому терміні, хоча про неї навіть і не думала в той момент. Полтавська неабияк здивувалася, коли побачила ледь помітну другу смужку, тому одразу побігла до Володимира. Він також думав, що результат тесту може бути не правдивим.



Дружина Остапчука показала свій тест на вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для того, щоб розвіяти сумніви, блогерка поїхала до лікарні на додаткове обстеження. За його результатами виявилося, що дівчина справді є вагітною – тоді був майже 3-й тиждень. Після дзвінка до гінеколога дружина Остапчука не змогла стримати сліз. Подружжя щиро обійнялося після почутого.

На третій день ми вирішили зробити аналіз на ХГЛ, щоб припинити це. Результат аналізу прийшов, коли ми їхали додому. Я розридалася, Вова з'їхав з дороги, зупинив авто, вийшов до мене й хвилин п'ять ми просто обіймалися. Нічого не знімала, я взагалі не думала про це,

– розчулила Полтавська.



Катерина Полтавська про свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, протягом тривалого часу Володимир і Катерина приховували свій роман, але на початку 2023 року про їхні стосунки стало відомо у мережі. 22 лютого пара показала фото з документ-сервісу "Готово", що свідчило про її одруження. Володимир Остапчук назвав цей день – найщасливішим у житті.