Полтавська нарешті підтвердила, що вийшла заміж за Остапчука: чи взяла його прізвище
Джерело:Катерина Полтавська
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська офіційно одружилися. Спершу пара натякнула на це фото з обручками, а тепер зіркова дружина підтвердила чутки.
Катерина Полтавська вирішила зрештою спростувати всі чутки та повідомила про те, що тепер її прізвище змінилось на Остапчук. За її словами, пара одружилася незаплановано.
Дивіться також На тлі чуток про одруження: Катерина Полтавська й Володимир Остапчук засвітили обручки
Володимир Остапчук одружився втретє
Катерина розповіла, що про розпис не знав ніхто з близьких людей пари. Однак вона не називає це весіллям.
Чуток було багато, як і різних варіантів, коли, де і як. Але думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав, навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде,
– розповіла дружина шоумена.
Катерина Остапчук про шлюб / Фото з інстаграм-сторіз
Раніше Катерина Полтавська зізнавалась, що весілля її мрії зараз неможливе. Ймовірно, церемонія відбудеться у 2025 або 2026 році у закладі за Львовом. Для неї це перший шлюб, тоді як для шоумена – третій.
Що відомо про стосунки подружжя
- Катерина Полтавська та Володимир Остапчук познайомилися в інстаграмі. Вони продовжили спілкування онлайн, а згодом пішли на першу зустріч. Відтоді їхні стосунки перейшли у романтичні. Офіційним початком роману пара називає 4 жовтня – саме в цей день Остапчук розлучився з попередньою дружиною Христиною Горняк.
- Спершу новоспечена пара приховувала стосунки, але вже на початок 2023 року їхній роман став очевидним. 22 лютого вони опублікували фото з документ-сервісу "Готово", вже тоді фани запідозрили їхнє одруження. До того ж Володимир Остапчук називав цей день найщасливішим у житті.
- Подружжя планує оселитися у будинку, який Остапчук придбав з колишньою дружиною. Вони активно займаються його облаштуванням, хоч Христина Горняк щоразу підкреслює, що їй належить половина цього дому.